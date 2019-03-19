Empresa suíça tem vantagem na hora de atrair voos internacionais

Aeroporto de Vitória Crédito: Fernando Madeira | GZ | Arquivo

A empresa suíça Zurich Airport Latin America, que venceu o leilão do Aeroporto de Vitória, na última sexta-feira, 15, tem vantagem para atrair voos internacionais. É isso o que avalia o secretário Nacional de Aviação Civil do Ministério da Infraestrutura, Ronei Glanzmann.

Para ele, o grande desafio da empresa será trazer mais voos para o exterior. “Em Vitória, o grande desafio para quem assumir é atrair voos internacionais e melhorar o mix comercial – lojas e operações de alimentação, trazendo grandes marcas para dentro do terminal de passageiros”, disse em entrevista à Rádio CBN.

“Uma ação muito importante é a atração de novas companhias aéreas para operar em Vitória. Nós já começamos esse processo, mas o operador que ganhou a concessão tem bastante expertise na atração de linhas aéreas, principalmente linhas aéreas estrangeiras. É um operador suíço que tem todo acesso ao mercado europeu”, completou Glanzmann.

O secretário confirmou ainda que a previsão é que as empresas que venceram os leilões assumam as administrações dos aeroportos no segundo semestre deste ano.

“Esperamos que na próxima alta temporada os passageiros já comecem a perceber uma melhoria na qualidade dos serviços”, afirmou. Entre os serviços que devem ser melhorados, Ronei cita o embarque, desembarque e restituição de bagagem, entre outros.