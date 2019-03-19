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Aeroporto de Vitória

Empresa suíça tem vantagem na hora de atrair voos internacionais

Com terminal tendo nova administradora, Vitória pode ganhar rotas para o exterior
Giordany Bozzato

Giordany Bozzato

Publicado em 

19 mar 2019 às 02:00

Publicado em 19 de Março de 2019 às 02:00

Aeroporto de Vitória Crédito: Fernando Madeira | GZ | Arquivo
A empresa suíça Zurich Airport Latin America, que venceu o leilão do Aeroporto de Vitória, na última sexta-feira, 15, tem vantagem para atrair voos internacionais. É isso o que avalia o secretário Nacional de Aviação Civil do Ministério da Infraestrutura, Ronei Glanzmann.
Para ele, o grande desafio da empresa será trazer mais voos para o exterior. “Em Vitória, o grande desafio para quem assumir é atrair voos internacionais e melhorar o mix comercial – lojas e operações de alimentação, trazendo grandes marcas para dentro do terminal de passageiros”, disse em entrevista à Rádio CBN.
“Uma ação muito importante é a atração de novas companhias aéreas para operar em Vitória. Nós já começamos esse processo, mas o operador que ganhou a concessão tem bastante expertise na atração de linhas aéreas, principalmente linhas aéreas estrangeiras. É um operador suíço que tem todo acesso ao mercado europeu”, completou Glanzmann.
O secretário confirmou ainda que a previsão é que as empresas que venceram os leilões assumam as administrações dos aeroportos no segundo semestre deste ano.
“Esperamos que na próxima alta temporada os passageiros já comecem a perceber uma melhoria na qualidade dos serviços”, afirmou. Entre os serviços que devem ser melhorados, Ronei cita o embarque, desembarque e restituição de bagagem, entre outros.
Glanzmann também destacou o início dos estudos para o leilão de outros 22 aeroportos. Eles serão dividos nos blocos Norte, Central e Sul e devem ser leiloados em agosto de 2020.

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