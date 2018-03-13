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Serviços automotivos

Empresa investe R$ 226 milhões e vai abrir 1.000 vagas de emprego no Estado

Serão construídos um centro de serviços em Vila Velha e um centro logístico em Guarapari

Publicado em 13 de Março de 2018 às 14:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mar 2018 às 14:07
A prestadora de serviços automotivos Autoglass anunciou nesta terça-feira (13) o investimento de R$ 226 milhões no Estado. A empresa irá construir um centro de serviços em Vila Velha e um centro logístico em Guarapari. As obras começam no segundo semestre deste ano, e a previsão é de que sejam contratadas 1.000 pessoas quando as duas unidades estiverem em operação. Já no período de implementação serão contratados 320 trabalhadores.
Perspectiva de centros da Autoglass: investimento no ES Crédito: Divulgação/Autoglass
Segundo o diretor-presidente da Autoglass, Fernando Carreira, as vagas são para diversos cargos, entre eles, analista de vendas, analista de sistemas e operadores de telemarketing. Os processos seletivos irão acontecer de acordo com o andamento das obras.
"Temos unidades de atendimento em quase todos os Estados do Brasil e precisávamos construir um centro logístico para distribuir peças automotivas em geral. Os incentivos fiscais nos atraíram para construir esse local de armazenamento das peças aqui no Espirito Santo", explica Carreira.
O centro de serviços vai funcionar na Avenida Carlos Lindenberg, próximo ao Porto de Capuaba. Já o centro logístico deve começar a ser construído no bairro Amarelos, em Guarapari. A previsão é de que ambas as unidades estejam prontas e em funcionamento em 2020.

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