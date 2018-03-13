Empresa investe R$ 226 milhões e vai abrir 1.000 vagas de emprego no Estado

A prestadora de serviços automotivos Autoglass anunciou nesta terça-feira (13) o investimento de R$ 226 milhões no Estado. A empresa irá construir um centro de serviços em Vila Velha e um centro logístico em Guarapari. As obras começam no segundo semestre deste ano, e a previsão é de que sejam contratadas 1.000 pessoas quando as duas unidades estiverem em operação. Já no período de implementação serão contratados 320 trabalhadores.

Perspectiva de centros da Autoglass: investimento no ES Crédito: Divulgação/Autoglass

Segundo o diretor-presidente da Autoglass, Fernando Carreira, as vagas são para diversos cargos, entre eles, analista de vendas, analista de sistemas e operadores de telemarketing. Os processos seletivos irão acontecer de acordo com o andamento das obras.

"Temos unidades de atendimento em quase todos os Estados do Brasil e precisávamos construir um centro logístico para distribuir peças automotivas em geral. Os incentivos fiscais nos atraíram para construir esse local de armazenamento das peças aqui no Espirito Santo", explica Carreira.