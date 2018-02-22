Empresa aérea terá que pagar R$ 12 mil a capixaba por atraso em voo

Cliente vai receber R$ 12 mil por atraso em voo Crédito: Reprodução/Pixabay

Uma empresa aérea terá que pagar R$ 12 mil de indenização a um adolescente capixaba que voltava da Argentina para o Brasil e sofreu com 10 horas de atraso no voo de volta para casa. Em 2012, o jovem viajou com a família para Buenos Aires e, apesar de tudo ter corrido bem no trecho de ida, no dia do retorno, o voo foi sumariamente cancelado sem que nenhuma informação fosse prestada por qualquer funcionário da companhia.

A angústia do cancelamento do voo de volta durou, aproximadamente, dez horas, e o transtorno afetou os cerca de 200 passageiros, dentre os quais havia idosos e crianças, que foram acomodados em espaço pequeno no saguão do aeroporto. Só depois de muita reclamação, é que a empresa forneceu um lanche para o viajantes. No entanto, após a refeição, o adolescente se sentiu mal e sofreu crises de vômito e problemas intestinais ao longo da viagem.

O passageiro também enfrentou problemas com as bagagens que, em virtude do cancelamento do voo, foram despachadas, mas não chegaram ao destino no mesmo momento que o adolescente e sua família.

A empresa afirmou que o atraso de 10 horas para o retorno ao Brasil ocorreu em razão de reestruturação da malha aérea, em cumprimento de uma ordem da Infraero, e disse que não houve qualquer prejuízo para o adolescente, já que ele foi devidamente amparado no período de atraso. A Justiça, no entanto, entendeu que cabia uma indenização de R$ 12 mil por danos morais.