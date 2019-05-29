Emenda quer proibir supersalários e aposentadorias acima do teto

Deputada Tabata Amaral e deputado Felipe Rigoni apresentaram proposta Crédito: Jailson Sam

Uma emenda à reforma da Previdência pretende acabar com os supersálarios no serviço público e definir como improbidade administrativa o pagamento de penduricalhos. A proposta, que prevê economia de R$ 21 bilhões em dez anos aos cofres públicos, quer ainda limitar o valor das aposentadorias do funcionalismo e das pensões pagas a filhas de militares.

A medida é uma das 10 emendas apresentadas nesta terça-feira (28) pelos deputados federais Felipe Rigoni (PSB-ES) e Tabata Amaral (PDT-SP) ao projeto que estabelece as novas regras para o sistema previdenciário.

Na prática, o texto quer impedir que funcionários públicos ativos e inativos sejam contemplados com vencimentos que ultrapassam o teto constitucional, hoje em R$ 39,2 mil.

Segundo Rigoni, a ideia é restringir o uso de verbas indenizatórias, proibindo a utilização delas para mascarar pagamentos remuneratórios. “Temos em todo o país casos de juízes que acumulam funções, fazem plantões e recebem uma quantia absurda de indenização. Nossa proposta é transformar esse tipo de pagamento em improbidade administrativa. Vão responder tanto o órgão público quanto o servidor contemplado.”

Rigoni explica que os extras poderão ser pagos desde que não ultrapassem o salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). “Hoje, o teto, na verdade, é piso. Queremos acabar com os pagamentos imorais.”

BOLSA-FAMÍLIA

As sugestões de Rigoni e Tabata foram construídas a partir de análises do consultor legislativo Pedro Nery. Somente a emenda de combate aos supersalários aumenta a arrecadação. O restante reduz a economia estimada. O saldo das 10 emendas é uma economia de R$ 1 trilhão em vez de R$ 1,3 trilhão como almejado pelo Ministério da Economia.

Uma das mudanças pretendidas pela dupla de parlamentares cria a seguridade da criança. O objetivo é constitucionalizar o programa Bolsa-Família e, além do auxílio padrão, oferecer um adicional para os beneficiários com filhos com menos de 5 anos de idade. “O país gasta seis vezes mais com idosos do que com as crianças. E são elas que têm 11 vezes mais chance de se tornarem miseráveis no futuro do que os maiores de 65 anos. Temos hoje 40% dos menores, de meninos e meninas, em estado de miserabilidade”, afirma Rigoni.

Os dois parlamentares também entregaram ontem ao relator da reforma, o deputado Samuel Moreira (PSDB-SP), uma sugestão que cria um regime híbrido de capitalização e repartição, inspirada no projeto do economista Paulo Tafner.

Apenas pessoas com menos de 30 anos, na época da promulgação da PEC, podem ser incluídas na capitalização. Outro critério para integrar o sistema é a renda. Somente trabalhadores com salários superiores a 70% do teto do Instituto Nacional do Seguro Social (R$ 5,8 mil) podem ser contemplados. Para esse grupo, as contribuições ao fundo capitalizado levam em conta 30% da remuneração.

Até agora já foram apresentados, ao todo, 77 emendas à PEC da Previdência. Entre elas uma que retira Estados e municípios e obriga as unidades da Federação a fazerem suas próprias reformas.

CONFIRA AS EMENDAS

Tempo de contribuição: fica em 15 anos, com um gatilho de aumento. Perda de R$ 40 bilhões na economia estimada.

Supersalários: impede remunerações de ativos e aposentadorias acima do teto constitucional, restringindo as verbas indenizatórias, e limita pensões de filhas de servidores e militares. Aumento de R$ 21 bilhões na arrecadação.

Desemprego: permite aposentadoria antecipada para quem ficar mais de 5 anos desempregado e estiver a 5 anos de se aposentar. Perda de R$ 11 bilhões na economia estimada.

Seguridade da criança: cria a seguridade, constitucionalizando o Bolsa-Família, para crianças de baixa renda. Perda de R$ 45 bilhões.

Mulheres: adicional de 5%, por filho, na aposentadoria, até o limite de cinco filhos. Perda de R$ 20 bilhões.

BPC: impede as mudanças propostas para o BPC. Perda de

R$ 35 milhões.

Rural: retira dispositivos que endureciam a aposentadoria para trabalhadores rurais. Perda de R$ 59 bilhões.

Capitalização: estabelece cortes de idade e renda: quem tiver 30 anos ou mais não será obrigado e entrar no regime; a renda abaixo de 70% do teto do INSS também não.

Aposentadorias especiais: assegura a aposentadoria especial para quem atua em área insalubre. Perda de R$ 35 milhões.

Professores: impede mudanças na previdência dos professores da rede pública e da privada. Perda de R$ 8 milhões.