Home
>
Economia (BR)
>
Embraer espera conclusão de acordo com Boeing no começo de 2020

Embraer espera conclusão de acordo com Boeing no começo de 2020

A americana deterá 80% da nova empresa, denominada Boeing Brasil – Commercial, enquanto a Embraer terá os 20% restantes

Publicado em 3 de outubro de 2019 às 16:32

 - Atualizado há 6 anos

As companhias aéreas Embraer e Boeing irão se fundir Crédito: Reprodução

FolhaPress - A Embraer afirmou nesta quinta-feira (03) que a companhia e a americana Boeing continuam a trabalhar de forma diligente e cooperativa para consumar a parceria estratégica entre as duas empresas no menor prazo possível, estimando a conclusão da operação para o começo de 2020. As aéreas haviam dito, no início do ano, que a expectativa era concluir a negociação até o fim de 2019.

Recomendado para você

A categoria reivindica ao menos um reajuste salarial pela inflação e a continuidade dos benefícios já existentes

Correios vão à Justiça por falta de acordo com funcionários sobre salários e benefícios

O presidente da Casa, deputado Marcelo Santos, vem conversando com segmentos e entidades envolvidas e a ideia é alterar o projeto que veio do Tribunal de Justiça

Negociação na Assembleia do ES: teto da taxa de cartório só para imóvel acima de 10 milhões

O ramal Piraqueaçu está interditado, desde o dia 22 de outubro, por indígenas que reclamam do acordo da Samarco referente ao rompimento das barragens de Mariana (MG)

Casagrande vai a Boulos cobrar liberação de ferrovia no ES

O acordo com a Boeing prevê uma joint venture -denominada Boeing Brasil-Commercial e composta pelas operações de aeronaves comerciais e serviços relacionados a este segmento da Embraer- da qual a americana deterá 80%, enquanto a Embraer terá os 20% restantes.

A Embraer implementará a segregação interna do negócio de aviação comercial da companhia a partir do final deste exercício social. "As partes já obtiveram as autorizações aplicáveis das autoridades concorrenciais em algumas jurisdições e a consumação da operação continua sujeita à aprovação por autoridades concorrenciais em outras jurisdições aplicáveis; e à satisfação de outras condições usuais em operações desta natureza."

> Delta fecha compra de 20% da Latam por US$ 1,9 bilhão

De acordo com a Embraer, até que tais aprovações sejam obtidas e as demais condições sejam satisfeitas, "não há garantias quanto à consumação da Operação ou ao prazo para sua conclusão".

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

aviao Boeing

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais