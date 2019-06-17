Embraer e Azul assinam contrato sobre suporte à nova frota de jatos

A Embraer anunciou nesta tarde de segunda-feira (17) durante o Paris Air Show International a assinatura de um contrato de longo prazo com a Azul Linhas Aéreas para um programa de suporte de peças reparáveis visando a nova frota da companhia aérea de jatos E195-E2. O contrato inclui serviços de engenharia e manutenção avançada de peças a partir dos armazéns de componentes da Embraer em Fort Lauderdale, na Flórida (EUA).
Em comunicado, a fabricante acrescenta que a Azul, que tem encomendado um total de 51 jatos E195-E2, será o cliente de lançamento deste modelo e receberá a primeira unidade no segundo semestre de 2019.
A Azul aderiu ao programa de pool de serviços da Embraer em dezembro de 2008, quando começou a operar a primeira geração de E-Jets, e mais recentemente ao programa de gestão de manutenção. Com o contrato de suporte, a companhia aérea agora possui cobertura para toda a sua frota de jatos Embraer.