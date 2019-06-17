Embraer e Azul assinam contrato sobre suporte à nova frota de jatos

O jato 195-E2 Crédito: Divulgação

A Embraer anunciou nesta tarde de segunda-feira (17) durante o Paris Air Show International a assinatura de um contrato de longo prazo com a Azul Linhas Aéreas para um programa de suporte de peças reparáveis visando a nova frota da companhia aérea de jatos E195-E2. O contrato inclui serviços de engenharia e manutenção avançada de peças a partir dos armazéns de componentes da Embraer em Fort Lauderdale, na Flórida (EUA).

Em comunicado, a fabricante acrescenta que a Azul, que tem encomendado um total de 51 jatos E195-E2, será o cliente de lançamento deste modelo e receberá a primeira unidade no segundo semestre de 2019.