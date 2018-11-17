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Mercado financeiro

Em reação à nova equipe econômica, dólar cai e Bovespa sobe

A moeda norte-americana ainda acumula uma valorização de 14% no ano em relação ao real
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 nov 2018 às 21:47

Publicado em 16 de Novembro de 2018 às 21:47

Dólar é cotado a R$3,73 nesta sexta-feira (16) Crédito: Arquivo | Agência Brasil
O mercado financeiro reagiu ao anúncio dos novos nomes da equipe econômica do presidente eleito Jair Bolsonaro, com a cotação da moeda norte-americana encerrando a semana em queda e o índice B3, da Bolsa de Valores de São Paulo, registrando alta no fechamento do pregão. O dólar comercial fechou a semana em baixa de 1,28%, cotado a R$ 3,7372 para venda, mantendo a tendência de queda nos últimos pregões da semana. A moeda norte-americana ainda acumula uma valorização de 14% no ano em relação ao real.
O índice B3 terminou o pregão desta sexta-feira (16) em forte alta de 2,96%, com 88.515 pontos. As ações das grandes companhias, chamadas de blue chip, seguiram a tendência com Petrobras encerrando a semana em valorização de 2,91%, Vale com mais 1,70%, Itau subindo 3,05% e Bradesco em alta de 4,28%. Os papéis da Eletrobras também fecharam com destaque positivo, com alta de 8,60%.
> Receita paga sexto lote de restituição do IR nesta sexta-feira

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