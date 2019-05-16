Em novo revés, Avianca Brasil é banida de associação internacional

A Iata (Associação Internacional de Transporte Aéreo), principal entidade das companhias aéreas no mundo, anunciou nesta quarta-feira (14) que suspendeu a Avianca Brasil da entidade.

Na prática, a companhia pode continuar a operar, mas terá dificuldades para fazer contratos com fornecedores e acordos de compartilhamento de voos com outras aéreas, por exemplo.

A aérea brasileira foi suspensa de dois sistemas da entidade. Um deles, o BSP, visa facilitar procedimentos de vendas, elaboração de relatórios e remessas dos agentes de vendas a passageiros credenciados da Iata.

O segundo, ICH, fornece serviços de faturamento e liquidação em diferences moedas para o setor aéreo e oferece proteção em caso de inadimplência, falência e interrupção de operações.