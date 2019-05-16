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Banida

Em novo revés, Avianca Brasil é banida de associação internacional

A empresa está em recuperação judicial desde dezembro de 2018, tem dívidas superiores a R$ 2,7 bilhões

Publicado em 

15 mai 2019 às 22:59

Publicado em 15 de Maio de 2019 às 22:59

A Iata (Associação Internacional de Transporte Aéreo), principal entidade das companhias aéreas no mundo, anunciou nesta quarta-feira (14) que suspendeu a Avianca Brasil da entidade.
Na prática, a companhia pode continuar a operar, mas terá dificuldades para fazer contratos com fornecedores e acordos de compartilhamento de voos com outras aéreas, por exemplo.
A aérea brasileira foi suspensa de dois sistemas da entidade. Um deles, o BSP, visa facilitar procedimentos de vendas, elaboração de relatórios e remessas dos agentes de vendas a passageiros credenciados da Iata.
O segundo, ICH, fornece serviços de faturamento e liquidação em diferences moedas para o setor aéreo e oferece proteção em caso de inadimplência, falência e interrupção de operações.
Procurada, a Avianca Brasil não se manifestou sobre o caso. A empresa está em recuperação judicial desde dezembro de 2018, tem dívidas superiores a R$ 2,7 bilhões e não tem pago salários e benefícios a seus funcionários.

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