Em novo revés, Avianca Brasil é banida de associação internacional

A Iata (Associação Internacional de Transporte Aéreo), principal entidade das companhias aéreas no mundo, anunciou nesta quarta-feira (14) que suspendeu a Avianca Brasil da entidade.
Na prática, a companhia pode continuar a operar, mas terá dificuldades para fazer contratos com fornecedores e acordos de compartilhamento de voos com outras aéreas, por exemplo.
A aérea brasileira foi suspensa de dois sistemas da entidade. Um deles, o BSP, visa facilitar procedimentos de vendas, elaboração de relatórios e remessas dos agentes de vendas a passageiros credenciados da Iata.
O segundo, ICH, fornece serviços de faturamento e liquidação em diferences moedas para o setor aéreo e oferece proteção em caso de inadimplência, falência e interrupção de operações.
Procurada, a Avianca Brasil não se manifestou sobre o caso. A empresa está em recuperação judicial desde dezembro de 2018, tem dívidas superiores a R$ 2,7 bilhões e não tem pago salários e benefícios a seus funcionários.