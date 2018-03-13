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Atenção, passageiros

Em dias de chuva, pouso no novo aeroporto vai ser na pista velha

Nova estrutura não tem aparelho ILS instalado, equipamento que auxilia em mau tempo

Publicado em 13 de Março de 2018 às 02:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mar 2018 às 02:20
Pista do novo Aeroporto de Vitória Crédito: Internauta
O novo Aeroporto de Vitória está previsto para ficar pronto até o final deste mês, mas mesmo depois que ele estiver em plena operação, em dias de mau tempo, ou seja, em que a visibilidade para pousos for ruim, é a pista velha que será usada pelos pilotos para a chegada das aeronaves.
A informação é de uma fonte ligada à Infraero. De acordo com ela, na pista nova também vão acontecer aproximações por instrumento pelo lado do mar (cabeceira 2). Mas, quando as condições climáticas piorarem muito, somente a pista que é usada atualmente será liberada para pousos, como uma medida de segurança.
Isso vai acontecer porque a nova pista  com 2.058 metros, 308 metros maior do que a atual  não conta com o equipamento chamado ILS (Instrumet Landing System, em inglês), que foi instalado em 2014 e custou, na época, cerca de R$ 3 milhões. Esse sistema auxilia os pilotos com orientações precisas na hora do pouso mesmo sob condições de teto e visibilidade restritas.
Por se tratar de um aparelho caro e, considerando que somente um é suficiente para atender a demanda de voos do Aeroporto Eurico de Aguiar Salles, conforme explicou o especialista, a decisão foi por não instalar um novo ILS.
Questionada, a Infraero confirmou que nas situações em que o ILS for usado para auxiliar pousos, as operações ocorrerão na pista antiga, que dispõe do equipamento.
A estatal esclareceu ainda que mesmo os pousos não acontecendo na nova estrutura, a movimentação de passageiros vai permanecer no novo terminal, que vai ampliar a capacidade de movimentação de passageiros de 3,2 milhões para 8,4 milhões por ano.
O fato de utilizar a pista antiga não mudará os processos de embarque e desembarque, uma vez que as aeronaves percorrerão as pistas de taxiamento até o novo terminal de passageiros, conforme é possível visualizar nas figuras ao lado.
Segundo a estatal, as duas pistas vão realizar voos, sendo que a utilização de cada uma dependerá de fatores operacionais, como predominância de vento no momento de uma operação (pouso e decolagem). Mas, independentemente de onde o avião pousar ou decolar, após a inauguração do novo terminal de passageiros, os embarques e desembarques ocorrerão apenas nas novas instalações.
RUÍDOS
As alterações da estrutura aeroportuária vão trazer também mudanças em relação às rotas das aeronaves, o que irá, inclusive, influenciar nos ruídos causados pelos aviões e helicópteros que sobrevoam o espaço aéreo de Vitória.
De acordo com o gerente de segurança operacional do Aeroclube do Espírito Santo, Marcos Nascif, a tendência é que a maior parte dos pousos e decolagens aconteça pela nova pista, o que irá fazer migrar o barulho que hoje atinge principalmente bairros como República, Mata da Praia e Eurico Salles. O som das aeronaves passará a ser sentido principalmente por moradores da Ilha do Boi, Ilha do Frade e Jardim Camburi.
OPERAÇÃO
O planejamento da Infraero é que as operações no novo aeroporto sejam iniciadas até o final do primeiro trimestre, quando o novo acesso viário também deverá estar pronto. Dessa forma, as chegadas e saídas de passageiros serão pela Avenida Adalberto Simão Nader.
A previsão é de que no dia 29 deste mês, o presidente Michel Temer, juntamente com outros políticos e autoridades, faça o voo inaugural do complexo aeroportuário.
O novo terminal de passageiros terá 71 pontos comerciais, distribuídos entre os segmentos de alimentação, varejo e serviços. Até o momento, há 26 processos de concessão de áreas comerciais encaminhados.

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