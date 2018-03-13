Em dias de chuva, pouso no novo aeroporto vai ser na pista velha

Pista do novo Aeroporto de Vitória Crédito: Internauta

O novo Aeroporto de Vitória está previsto para ficar pronto até o final deste mês, mas mesmo depois que ele estiver em plena operação, em dias de mau tempo, ou seja, em que a visibilidade para pousos for ruim, é a pista velha que será usada pelos pilotos para a chegada das aeronaves.

A informação é de uma fonte ligada à Infraero. De acordo com ela, na pista nova também vão acontecer aproximações por instrumento pelo lado do mar (cabeceira 2). Mas, quando as condições climáticas piorarem muito, somente a pista que é usada atualmente será liberada para pousos, como uma medida de segurança.

Isso vai acontecer porque a nova pista  com 2.058 metros, 308 metros maior do que a atual  não conta com o equipamento chamado ILS (Instrumet Landing System, em inglês), que foi instalado em 2014 e custou, na época, cerca de R$ 3 milhões. Esse sistema auxilia os pilotos com orientações precisas na hora do pouso mesmo sob condições de teto e visibilidade restritas.

Por se tratar de um aparelho caro e, considerando que somente um é suficiente para atender a demanda de voos do Aeroporto Eurico de Aguiar Salles, conforme explicou o especialista, a decisão foi por não instalar um novo ILS.

Questionada, a Infraero confirmou que nas situações em que o ILS for usado para auxiliar pousos, as operações ocorrerão na pista antiga, que dispõe do equipamento.

A estatal esclareceu ainda que mesmo os pousos não acontecendo na nova estrutura, a movimentação de passageiros vai permanecer no novo terminal, que vai ampliar a capacidade de movimentação de passageiros de 3,2 milhões para 8,4 milhões por ano.

O fato de utilizar a pista antiga não mudará os processos de embarque e desembarque, uma vez que as aeronaves percorrerão as pistas de taxiamento até o novo terminal de passageiros, conforme é possível visualizar nas figuras ao lado.

Segundo a estatal, as duas pistas vão realizar voos, sendo que a utilização de cada uma dependerá de fatores operacionais, como predominância de vento no momento de uma operação (pouso e decolagem). Mas, independentemente de onde o avião pousar ou decolar, após a inauguração do novo terminal de passageiros, os embarques e desembarques ocorrerão apenas nas novas instalações.

RUÍDOS

As alterações da estrutura aeroportuária vão trazer também mudanças em relação às rotas das aeronaves, o que irá, inclusive, influenciar nos ruídos causados pelos aviões e helicópteros que sobrevoam o espaço aéreo de Vitória.

De acordo com o gerente de segurança operacional do Aeroclube do Espírito Santo, Marcos Nascif, a tendência é que a maior parte dos pousos e decolagens aconteça pela nova pista, o que irá fazer migrar o barulho que hoje atinge principalmente bairros como República, Mata da Praia e Eurico Salles. O som das aeronaves passará a ser sentido principalmente por moradores da Ilha do Boi, Ilha do Frade e Jardim Camburi.

OPERAÇÃO

O planejamento da Infraero é que as operações no novo aeroporto sejam iniciadas até o final do primeiro trimestre, quando o novo acesso viário também deverá estar pronto. Dessa forma, as chegadas e saídas de passageiros serão pela Avenida Adalberto Simão Nader.

A previsão é de que no dia 29 deste mês, o presidente Michel Temer, juntamente com outros políticos e autoridades, faça o voo inaugural do complexo aeroportuário.