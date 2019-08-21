Home
>
Economia (BR)
>
Eletrobras deve ser privatizada rapidamente, diz Rodrigo Maia

Eletrobras deve ser privatizada rapidamente, diz Rodrigo Maia

Com o anúncio, as ações da empresa disparam e bateram o preço máximo desde que a companhia abriu capital, em 1994

Agência Folhapress

Publicado em 21 de agosto de 2019 às 17:57

 - Atualizado há 6 anos

Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados Crédito: Agência Brasil

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse nesta quarta-feira (21) que os deputados vão se empenhar novamente na privatização da Eletrobras, que, segundo Maia, tem algumas pendências para que possa avançar.

Recomendado para você

O presidente da Casa, deputado Marcelo Santos, vem conversando com segmentos e entidades envolvidas e a ideia é alterar o projeto que veio do Tribunal de Justiça

Teto da taxa de cartório na compra de imóvel pode chegar a R$ 10 milhões no ES

O ramal Piraqueaçu está interditado, desde o dia 22 de outubro, por indígenas que reclamam do acordo da Samarco referente ao rompimento das barragens de Mariana (MG)

Casagrande vai a Boulos cobrar liberação de ferrovia no ES

Burocracia e dificuldade de acesso ao crédito podem emperrar linhas férreas privadas no ES

Com ferrovias privadas, empresas querem traçar trilhos para o desenvolvimento do ES

Em rápida entrevista coletiva, Maia disse que combinou com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, que será realizada mais uma reunião para que se possa construir um projeto, o mais rápido possível.

Ele ressaltou, no entanto, que a decisão se será um novo projeto caberá ao governo. Com o anúncio, as ações da Eletrobras disparam e bateram o preço máximo desde que a companhia abriu capital, em 1994. Por volta das 12h48, os papéis da companhia sobiram 12,6%, a R$ 45.

A companhia consta em lista que circula entre empresários das 17 estatais que o

governo federal

pretende privatizar este ano.

Na noite de terça-feira (20), a Câmara rejeitou a Medida Provisória 897, que autorizava o Tesouro a realizar pagamento de R$ 3,5 bilhões à estatal até 2021 e aprovava outros créditos para a empresa. O problema é que, como informou o Painel, a derrubada da medida pode prejudicar os planos do governo de privatizar a Eletrobras ainda neste ano.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais