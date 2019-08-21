Energia

Eletrobras deve ser privatizada rapidamente, diz Rodrigo Maia

Com o anúncio, as ações da empresa disparam e bateram o preço máximo desde que a companhia abriu capital, em 1994

Publicado em 21 de agosto de 2019 às 17:57 - Atualizado há 6 anos

Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados Crédito: Agência Brasil

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse nesta quarta-feira (21) que os deputados vão se empenhar novamente na privatização da Eletrobras, que, segundo Maia, tem algumas pendências para que possa avançar.

Em rápida entrevista coletiva, Maia disse que combinou com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, que será realizada mais uma reunião para que se possa construir um projeto, o mais rápido possível.

Ele ressaltou, no entanto, que a decisão se será um novo projeto caberá ao governo. Com o anúncio, as ações da Eletrobras disparam e bateram o preço máximo desde que a companhia abriu capital, em 1994. Por volta das 12h48, os papéis da companhia sobiram 12,6%, a R$ 45.

A companhia consta em lista que circula entre empresários das 17 estatais que o

pretende privatizar este ano.

Na noite de terça-feira (20), a Câmara rejeitou a Medida Provisória 897, que autorizava o Tesouro a realizar pagamento de R$ 3,5 bilhões à estatal até 2021 e aprovava outros créditos para a empresa. O problema é que, como informou o Painel, a derrubada da medida pode prejudicar os planos do governo de privatizar a Eletrobras ainda neste ano.

