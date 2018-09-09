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Somos Capixabas

Eles ajudaram a pôr o ES de pé: as pessoas por trás das grandes obras

Capixabas participaram da construção de grandes obras do Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 set 2018 às 22:29

Publicado em 08 de Setembro de 2018 às 22:29

Luiz Ferreira da Silva, encarregado de eletricista, trabalha há 33 anos na rodosol e ajudo a construir a Terceira Ponte Crédito: Bernardo Coutinho
Há 33 anos o encarregado Luiz Ferreira da Silva trabalha na Terceira Ponte. Quando começou, em 1985, a estrutura ainda estava em construção. Ele havia sido contratado como eletricista e ajudou a montar toda a parte elétrica da gigantesca obra, com a instalação de postes e eletrodutos e o envelopamento de fios.
Quando eu cheguei aqui, só existiam dois pedaços, que eram as partes de concreto em Vila Velha e Vitória. Nem vão central tinha. A gente ia fazendo a parte elétrica junto da civil para agilizar, recorda-se.
Ele se lembra bem da época da construção. Era um corre-corre muito grande para entregar porque havia cobrança. Era muita responsabilidade. Mas eu tenho um imenso orgulho de ter participado da obra e de estar aqui até hoje. É um trabalho de que eu realmente gosto.
Hoje, aos 61 anos de idade e ainda na ativa, ele é um dos capixabas que colocaram a mão na massa para erguer o Espírito Santo com o trabalho em grandes obras públicas. A Terceira Ponte, que levou 11 anos para ser feita e custou cerca de R$ 951 milhões (valores convertidos do cruzado novo para o real), é considerada a maior obra federal da história do Estado.
De 1989, ano da inauguração e abertura da ponte, até hoje, Luiz comenta que muita coisa mudou. O tráfego cresceu muito. Teve recentemente a liberação do pedágio em um sentido, os portões que se abrem em cima da ponte para desafogar o trânsito. Com os anos foi-se evoluindo.
Fabio Lima Oliveira, 35 anos, técnico em edificações, trabalhou na construção do novo Aeroporto de Vitória, mas nunca andou de avião Crédito: Fernando Madeira
E depois da Terceira Ponte, a obra de maior relevância no Estado nos últimos anos foi o novo Aeroporto de Vitória, inaugurado em março deste ano. Por lá, quem ajudou a botar esse sonho capixaba de pé foi o técnico em Edificações Fábio Lima de Oliveira, 35 anos. De meados de 2015, quando o empreendimento foi retomado, até março ele trabalhou no canteiro de obras.
Há cerca de nove anos trabalhando na área, o novo aeroporto foi o empreendimento de maior porte que ele já atuou. Diante disso, é com orgulho e brilho nos olhos que ele fala dessa oportunidade que teve.
Eu não tenho nem palavras, principalmente por se tratar de uma obra tão esperada. Muitas pessoas falavam comigo que não acreditavam que o aeroporto ficaria pronto. Mas eu tinha esperança e valeu a pena acreditar e contribuir para ele sair do papel, comenta.
Ele lembra que durante o desenvolvimento do projeto, a pista de pousos e decolagens era o maior desafio e trazia tensão a equipe pela complexidade e elevada exigência de perfeição.
Apesar de toda essa relação com o aeroporto, Fábio nunca andou de avião. Segundo ele, faltaram oportunidades e condições financeiras para viajar pelos ares, mas vai lutar por esse sonho. Espero um dia ainda ter essa oportunidade.
Quem está por trás do planejamento de Vitória
Para além da execução das obras públicas, eles ajudaram a projetá-las. Um, o arquiteto responsável pela urbanização e concepção de grande parte de Vitória. Outro, o engenheiro que ajudou no planejamento de drenagem e saneamento da Capital.
Jorlindo Martins Filho foi quem projetou urbanisticamente o aterro de algumas regiões de Vitória Crédito: Marcelo Prest
Jolindo Martins Filho, 75 anos, foi chamado na década de 70 para pensar a urbanização de uma nova área da cidade. Formado em Arquitetura, planejou o aterro hidráulico da região que engloba a Enseada do Suá, parte da Praia do Suá, a orla da Praia do Canto e a Curva da Jurema. Entre as obras, ele projetou a grande via ligando o Centro à Praia de Camburi.
A ideia era alargar a costa, possibilitando a criação de uma via mais larga e integrar com a ponte da Ilha do Frade, que já estava sendo pensada, além de criar um parque, onde hoje é a área das praças dos Namorados, dos Desejos e da Ciência. Havia uma pressão para povoar o norte de Vitória, conta.
Ele lembra que foi criticado por participar dos aterros. Sofri muita oposição e críticas. Eu pergunto: sem esta via, Vitória teria crescido o que cresceu?, indaga.
Marcos Bastos, engenheiro civil e assessor técnico da PMV Crédito: Carlos Alberto Silva
Outro planejamento necessário para uma cidade do porte de Vitória foi a drenagem. Desse, um dos principais nomes foi Marcos Bastos, 55 anos, engenheiro civil da Secretaria de Obras e Habitação da prefeitura da Capital. Ao lado de sua equipe, elaborou os projetos de macrodrenagem em Jardim Camburi, Bairro República, Maruípe e região de Santa Luzia.
São obras que contemplam canais, reservatórios de acumulação de águas de chuvas, estações de bombeamento e elevatórias. Esse era um grande problema de Vitória, por isso a necessidade de projetos que minimizem os efeitos das chuvas, reduzindo alagamentos e facilitando o escoamento das águas, explica.
O maior desafio para executar essas obras em Vitória, explica, são os níveis da maré, que são próximos aos de muitos terrenos. Eu participo desde o planejamento até o suporte técnico. São obras muitas vezes invisíveis, porque ficam subterrâneas, mas fundamentais para uma cidade do porte de Vitória.

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