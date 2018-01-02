Home
Economistas elevam para 1% expectativa de expansão do PIB brasileiro

Estimativa de crescimento para 2018 também foi revista para cima e alcança 2,70%

O Globo

Publicado em 2 de janeiro de 2018 às 13:29

 - Atualizado há 6 anos

PIB Crédito: Reprodução

Economistas de instituições financeiras voltaram a ver expansão de 1%da economia brasileira em 2017, uma alta ante previsão de 0,98% no levantamento anterior, e melhoraram também a expectativa para 2018, mostrou a pesquisa Focus do Banco Central (BC) divulgada nesta terça-feira.

A estimativa de 1% para a expansão do Produto Interno Bruto (PIB) em 2017 não era vista desde novembro de 2016.

Para 2018, a melhora foi de 0,02 ponto percentual, a 2,70%.

Já para a inflação não houve mudanças nas contas, e a alta do IPCA em 2017 continuou sendo calculada em 2,78% e, para 2018, em 3,96%.

A meta de inflação para 2017 e 2018 é de 4,5% pelo IPCA, com margem de 1,5 ponto percentual para mais ou menos.

Com a fraqueza da inflação e as sinalizações do BC de que deve continuar reduzindo a taxa básica de juros no início deste ano, a expectativa é de que a Selic termine 2018 a 6,75%, após fechar o ano passado na mínima histórica de 7%.

Já o grupo de economistas que mais acerta as previsões, o Top-5, continua vendo a taxa básica de juros a 6,5% no fiml deste ano.

