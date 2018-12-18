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Escalação

Economista da FGV é indicado para políticas de emprego em novo governo

O nome dele foi confirmado à reportagem pelo secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, Carlos da Costa, que já disse que pretende rever toda a atual política pública de incentivo à geração de empregos

Publicado em 18 de Dezembro de 2018 às 12:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 dez 2018 às 12:41
O economista Fernando de Holanda Barbosa Filho, pesquisador do Ibre/FGV Crédito: Divulgação/FGV
O economista Fernando de Holanda Barbosa Filho, pesquisador do Ibre/FGV, foi escalado para assumir a Secretaria de Políticas Públicas de Emprego no governo Jair Bolsonaro (PSL).
 
Com isso, ele terá como missão redesenhar todas as ações do governo para qualificação de mão de obra, além da rede de intermediação do trabalho, a rede Sistema Nacional de Empregos (Sine).
O nome dele foi confirmado à reportagem pelo secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, Carlos da Costa, que já disse que pretende rever toda a atual política pública de incentivo à geração de empregos.
"Fernando terá grandes desafios. Vamos ter que redirecionar as estratégias para serem mais efetivas, de criação de empregos e aumento de produtividade, e ao mesmo tempo corrigir exageros do passado", disse Costa.
A secretaria de Carlos da Costa, uma das sete super secretarias do novo Ministério da Economia, assumirá parte das atribuições que hoje são do Ministério do Trabalho. Os programas de qualificação, que são pagos com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT ), são algumas delas.
Um dos objetivos é entregar a um técnico a gestão dessas políticas, uma vez que no passado os encarregados das secretarias do Ministério do Trabalho acabaram envolvidos em escândalos de corrupção.
Na nova divisão dentro do Ministério da Economia, a gestão do FAT, porém, ficará a cargo da secretaria especial da Fazenda, chefiada por Waldery Rodrigues Filho.
Formado em economia pela UFRJ, Fernando de Holanda é phD em economia pela New York University e foi secretário adjunto de política econômica em 2015, na gestão de Joaquim Levy na Fazenda.

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