Economista da FGV é indicado para políticas de emprego em novo governo

O economista Fernando de Holanda Barbosa Filho, pesquisador do Ibre/FGV Crédito: Divulgação/FGV

FGV, foi escalado para assumir a Secretaria de Políticas Públicas de Emprego no governo Jair Bolsonaro (PSL). O economista Fernando de Holanda Barbosa Filho, pesquisador do Ibre/, foi escalado para assumir a Secretaria de Políticas Públicas de Emprego no governo(PSL).





Sine). Com isso, ele terá como missão redesenhar todas as ações do governo para qualificação de mão de obra, além da rede de intermediação do trabalho, a rede Sistema Nacional de Empregos (

O nome dele foi confirmado à reportagem pelo secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, Carlos da Costa, que já disse que pretende rever toda a atual política pública de incentivo à geração de empregos.

"Fernando terá grandes desafios. Vamos ter que redirecionar as estratégias para serem mais efetivas, de criação de empregos e aumento de produtividade, e ao mesmo tempo corrigir exageros do passado", disse Costa.

Trabalho. Os programas de qualificação, que são pagos com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT ), são algumas delas. A secretaria de Carlos da Costa, uma das sete super secretarias do novo Ministério da Economia, assumirá parte das atribuições que hoje são do Ministério do. Os programas de qualificação, que são pagos com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT ), são algumas delas.

Um dos objetivos é entregar a um técnico a gestão dessas políticas, uma vez que no passado os encarregados das secretarias do Ministério do Trabalho acabaram envolvidos em escândalos de corrupção.

Economia, a gestão do FAT, porém, ficará a cargo da secretaria especial da Fazenda, chefiada por Waldery Rodrigues Filho. Na nova divisão dentro do Ministério da, a gestão do FAT, porém, ficará a cargo da secretaria especial da Fazenda, chefiada por Waldery Rodrigues Filho.