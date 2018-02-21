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Impostos

Economia mais forte aumenta a chance de alta de juros, diz BC

Ata de reunião realizada nos dias 30 e 31 de janeiro foi divulgada nesta quarta-feira (21)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 fev 2018 às 20:10

Publicado em 21 de Fevereiro de 2018 às 20:10

Melhoria das perspectivas econômicas globais e os efeitos de cortes de impostos aumentaram a perspectiva de um crescimento econômico sólido e de aumentos contínuos das taxas de juros em 2018 Crédito: Divulgação/Freepik
Os funcionários da Reserva Federal, BC americano, em sua reunião de janeiro, acreditaram que a melhoria das perspectivas econômicas globais e os efeitos de cortes de impostos recentemente aprovados aumentaram a perspectiva de um crescimento econômico sólido e de aumentos contínuos das taxas de juros em 2018. A ata da reunião do Fed, realizada dos dias 30 a 31 de janeiro, publicada nesta quarta-feira (21), mostrou que a maioria estava mais otimista quanto à economia do que em dezembro.
Segundo a ata, "a maioria dos participantes observou que uma perspectiva mais forte para o crescimento econômico aumentou a probabilidade de um reforço gradual da política ser apropriado". O Fed não elevou as taxas na reunião de janeiro, que ocorreu antes da queda brusca do mercado de ações no início de fevereiro.

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