Economia mais forte aumenta a chance de alta de juros, diz BC

Melhoria das perspectivas econômicas globais e os efeitos de cortes de impostos aumentaram a perspectiva de um crescimento econômico sólido e de aumentos contínuos das taxas de juros em 2018

Os funcionários da Reserva Federal, BC americano, em sua reunião de janeiro, acreditaram que a melhoria das perspectivas econômicas globais e os efeitos de cortes de impostos recentemente aprovados aumentaram a perspectiva de um crescimento econômico sólido e de aumentos contínuos das taxas de juros em 2018. A ata da reunião do Fed, realizada dos dias 30 a 31 de janeiro, publicada nesta quarta-feira (21), mostrou que a maioria estava mais otimista quanto à economia do que em dezembro.