Economia capixaba cresce 1,8% no segundo trimestre de 2018

Contribuíram para o bom desempenho o comércio varejista ampliado (3,6%), e a indústria (0,5%) Crédito: Divulgação

A economia capixaba registrou crescimento superior à média do país e o Produto Interno Bruto (PIB) do Espírito Santo teve alta de 1,8% no segundo trimestre de 2018. No mesmo período, o PIB nacional cresceu 0,2%. Esse foi o terceiro aumento consecutivo do indicador no Estado e o maior dos últimos cinco trimestres. Neste domingo (16), a coluna Beatriz Seixas já havia adiantado que o resultado capixabas avançaria mais que o do país.

Os dados são do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) e representam a soma, em valores monetários, de todos os bens e serviços produzidos no Estado. Com o resultado, o PIB nominal do Espírito Santo entre abril e junho totalizou R$ 33 bilhões. Os números foram divulgados nesta segunda-feira (17) em coletiva de imprensa.

Contribuíram para o bom desempenho o comércio varejista ampliado (3,6%), e a indústria (0,5%). Na contramão, o setor de serviços apresentou retração de 0,4%.