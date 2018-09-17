Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Economia capixaba cresce 1,8% no segundo trimestre de 2018
Retomada

Economia capixaba cresce 1,8% no segundo trimestre de 2018

Produto Interno Bruto do Espírito Santo cresceu acima da média nacional e teve a maior alta dos últimos três trimestres. Comércio puxou alta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 set 2018 às 17:52

Publicado em 17 de Setembro de 2018 às 17:52

Contribuíram para o bom desempenho o comércio varejista ampliado (3,6%), e a indústria (0,5%) Crédito: Divulgação
A economia capixaba registrou crescimento superior à média do país e o Produto Interno Bruto (PIB) do Espírito Santo teve alta de 1,8% no segundo trimestre de 2018. No mesmo período, o PIB nacional cresceu 0,2%. Esse foi o terceiro aumento consecutivo do indicador no Estado e o maior dos últimos cinco trimestres. Neste domingo (16), a coluna Beatriz Seixas já havia adiantado que o resultado capixabas avançaria mais que o do país.
Os dados são do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) e representam a soma, em valores monetários, de todos os bens e serviços produzidos no Estado. Com o resultado, o PIB nominal do Espírito Santo entre abril e junho totalizou R$ 33 bilhões. Os números foram divulgados nesta segunda-feira (17) em coletiva de imprensa.
> Geração de emprego tem que ser prioridade dos eleitos
Contribuíram para o bom desempenho o comércio varejista ampliado (3,6%), e a indústria (0,5%). Na contramão, o setor de serviços apresentou retração de 0,4%.
Com o resultado do segundo trimestre e do primeiro (que foi de +0,6%), o IJSN já projeta que PIB capixaba encerre o ano com um crescimento próximo a 1,8%.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Obra da artista Angela Gomes
Artista capixaba transforma paisagens do ES em pinturas afetivas
Imagem de destaque
Horóscopo da Páscoa: confira as energias de renovação para cada signo
Imagem de destaque
Ex e atual de mulher são presos após tiros e invasão em Castelo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados