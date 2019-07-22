Junção

Dr. Oetker compra empresa brasileira de confeitos Mavalério

Companhia foi fundada em 1969 no bairro do Bom Retiro em São Paulo

Publicado em 22 de julho de 2019 às 10:28 - Atualizado há 6 anos

A Dr. Oetker anunciou nesta segunda-feira (22) a aquisição da marca brasileira de confeitos Mavalério.

De acordo com informações antecipadas à Folha, os proprietários da Mavalério concluíram o processo de aquisição da empresa pela Dr. Oetker Brasil. O valor da operação não foi divulgado.

"Atuamos por muitas décadas com sucesso com a nossa marca Dr. Oetker no mercado de sobremesas e agora estamos muito animados em poder fortalecer a nossa posição na categoria de panificação no Brasil", disse Albert Christmann, presidente-executivo do Grupo Oetker, em nota à imprensa.

"Os brasileiros têm uma alta afinidade por produtos de confeitaria, sendo esse um passo importante."

A Mavalério é uma empresa que atua no mercado de confeitaria decorativa, com vendas anuais de 31 mil toneladas para mais de 7 mil clientes.

"Encontramos um grande negócio familiar com um espírito empreendedor notável e pessoas altamente experientes e motivadas, compartilhando os mesmos valores corporativos", ainda segundo Christmann.

Tanto a companhia alemã quanto a brasileira cresceram e são administradas por famílias. Lá pelos Oetker, aqui pelos Bettin.

"Estamos ansiosos pela expansão da Dr. Oetker Brasil no mercado brasileiro e ávidos para ver o crescimento futuro da nossa marca Mavalério nas mãos da família Oetker", afirmou o presidente-executivo e sócio da marca brasileira, Gino Bettin.

AS EMPRESAS Fundada em 1969 no bairro do Bom Reitro, em São Paulo, a Mavalério teve como primeiro dono Mário Valério. Inicialmente a empresa era especializada na fabricação de temperos como cravo, canela, pimenta-do-reino e orégano.

Quatro anos após sua fundação, a companhia foi vendida para Bruno Gregório e Luiz Antonio Carvalho Filho. Mas os novos donos ficaram no seu comando só até 1979, quando a Mavalério foi vendida para os irmãos Geraldo, Gino Filho e Renato Bettin --os atuais proprietários da empresa.

É sob a administração dos três irmãos que a Mavalério passou a vender confeitos e, em 1982, adquiriu a linha de produção Penina Alimentos. Em 1985, a sede da companhia é transferida para a cidade de Diadema, onde permaneceu até 2005, quando passou a operar em Itatiba (80 km de São Paulo).

A marca começou a se fortalecer no exterior em 1986, principalmente em Singapura, países do Mercosul e Estados Unidos --neste último a empresa brasileira se consolidou em 2016 na cidade de Richmond, com a criação da Mavalério USA.

Hoje a companhia dos irmãos Bettin está presente em mais de 30 países, sendo a maior produtora de confeitos alimentícios da América Latina.

Fundada em Bielefeld (Alemanha) há mais de 125 anos, a Dr. Oetker está presente em 43 países e emprega 12 mil pessoas. Em 2018, a companhia alemã gerou vendas de EUR 2,6 bilhões (R$ 10,9 bilhões).

No Brasil, a companhia chegou na década de 1930 e foi chamada de Cabeça Branca, Otker e Oetker, antes de assumir a identidade atual Dr. Oetker.

Por aqui, a marca é conhecida pelos seus chás, misturas para bolos e tortas, chocolate e sobremesas em pó (gelatina, pudim e flan), coco ralado, amendoins, aromas, fermentos, confeitos e coberturas.

