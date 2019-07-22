Dr. Oetker compra empresa brasileira de confeitos Mavalério

Publicado em 22 de julho de 2019 às 10:28
- Atualizado há 6 anos
A Dr. Oetker anunciou nesta segunda-feira (22) a aquisição da marca brasileira de confeitos Mavalério.
De acordo com informações antecipadas à Folha, os proprietários da Mavalério concluíram o processo de aquisição da empresa pela Dr. Oetker Brasil. O valor da operação não foi divulgado.
"Atuamos por muitas décadas com sucesso com a nossa marca Dr. Oetker no mercado de sobremesas e agora estamos muito animados em poder fortalecer a nossa posição na categoria de panificação no Brasil", disse Albert Christmann, presidente-executivo do Grupo Oetker, em nota à imprensa.
"Os brasileiros têm uma alta afinidade por produtos de confeitaria, sendo esse um passo importante."
A Mavalério é uma empresa que atua no mercado de confeitaria decorativa, com vendas anuais de 31 mil toneladas para mais de 7 mil clientes.
"Encontramos um grande negócio familiar com um espírito empreendedor notável e pessoas altamente experientes e motivadas, compartilhando os mesmos valores corporativos", ainda segundo Christmann.
Tanto a companhia alemã quanto a brasileira cresceram e são administradas por famílias. Lá pelos Oetker, aqui pelos Bettin.
"Estamos ansiosos pela expansão da Dr. Oetker Brasil no mercado brasileiro e ávidos para ver o crescimento futuro da nossa marca Mavalério nas mãos da família Oetker", afirmou o presidente-executivo e sócio da marca brasileira, Gino Bettin.
AS EMPRESAS Fundada em 1969 no bairro do Bom Reitro, em São Paulo, a Mavalério teve como primeiro dono Mário Valério. Inicialmente a empresa era especializada na fabricação de temperos como cravo, canela, pimenta-do-reino e orégano.
Quatro anos após sua fundação, a companhia foi vendida para Bruno Gregório e Luiz Antonio Carvalho Filho. Mas os novos donos ficaram no seu comando só até 1979, quando a Mavalério foi vendida para os irmãos Geraldo, Gino Filho e Renato Bettin --os atuais proprietários da empresa.
É sob a administração dos três irmãos que a Mavalério passou a vender confeitos e, em 1982, adquiriu a linha de produção Penina Alimentos. Em 1985, a sede da companhia é transferida para a cidade de Diadema, onde permaneceu até 2005, quando passou a operar em Itatiba (80 km de São Paulo).
A marca começou a se fortalecer no exterior em 1986, principalmente em Singapura, países do Mercosul e Estados Unidos --neste último a empresa brasileira se consolidou em 2016 na cidade de Richmond, com a criação da Mavalério USA.
Hoje a companhia dos irmãos Bettin está presente em mais de 30 países, sendo a maior produtora de confeitos alimentícios da América Latina.
Fundada em Bielefeld (Alemanha) há mais de 125 anos, a Dr. Oetker está presente em 43 países e emprega 12 mil pessoas. Em 2018, a companhia alemã gerou vendas de EUR 2,6 bilhões (R$ 10,9 bilhões).
No Brasil, a companhia chegou na década de 1930 e foi chamada de Cabeça Branca, Otker e Oetker, antes de assumir a identidade atual Dr. Oetker.
Por aqui, a marca é conhecida pelos seus chás, misturas para bolos e tortas, chocolate e sobremesas em pó (gelatina, pudim e flan), coco ralado, amendoins, aromas, fermentos, confeitos e coberturas.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o