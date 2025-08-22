Home
Donos da Camisaria Colombo são alvos de prisão em SP por suspeita de fraude

Os suspeitos descobriram falha em operações percebendo que, ao transferir dinheiro que eles tinham em uma empresa bancária para outra conta, o valor era depositado, mas não era retirado do banco de origem

O esquema de fraude bancária pelo qual os donos da Camisaria Colombo - Paulo Jabur Maluf e Alvaro Jabur Maluf Júnior - são investigados
Os donos da Camisaria Colombo foram alvos de mandado de prisão na manhã desta quinta (21) em uma operação da Polícia Civil de São Paulo que apura fraude milionária e ocultação de patrimônio. Paulo Jabur Maluf e Alvaro Jabur Maluf Júnior, que são irmãos, são suspeitos de cometer uma fraude milionária. Álvaro foi preso na manhã de hoje e Paulo foi preso de tarde após se apresentar à Polícia Civil, em São Paulo.

Os suspeitos descobriram falha em operações percebendo que, ao transferir dinheiro que eles tinham em uma empresa bancária para outra conta, o valor era depositado, mas não era retirado do banco de origem

O esquema de fraude bancária pelo qual os donos da Camisaria Colombo são investigados "transformou" R$ 5 milhões em R$ 26 milhões em 21 dias, segundo investigação da Polícia Civil. Os suspeitos descobriram falha em operações percebendo que, ao transferir dinheiro que eles tinham em uma empresa bancária para outra conta, o valor era depositado, mas não era retirado do banco de origem. "Esses valores eram multiplicados, ou seja, se ele tivesse R$ 1 milhão na conta, essa empresa, cautelada nessa empresa financeira, transferia esse R$ 1 milhão e esse valor continuava na empresa financeira. Era possível ir replicando isso", disse o delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, Artur Dian.

A multiplicação do valor foi feita em 2.500 transações diferentes até o esquema ser descoberto pela organização bancária onde o dinheiro estava depositado. A companhia PagBank foi quem procurou a Polícia Civil, que iniciou as investigações no ano passado. As movimentações financeiras eram feitas com a ajuda da BS Capital, empresa de gestão de ativos. O representante comercial da BS Capital, Bruno de Souza, e o dono da camisaria Colombo, Paulo Jabur Maluf, foram presos hoje.

A polícia investiga se a falha foi descoberta "sem querer" pelos donos da camisaria ou se alguma pessoa de dentro da companhia bancária ajudou os suspeitos. Até o momento, somente os quatro alvos de mandado de prisão são investigados como suspeitos na operação. A polícia suspeita que Paulo Jabur seja o líder do esquema, mas também pediu a prisão do irmão dele por acreditar que ele sabia do crime. "Álvaro também tinha conhecimento, até porque o dispositivo dele também foi utilizado para acessar a conta da BS, que é a empresa investigada", afirmou o delegado Richard Moraes.

Outras seis empresas além da BS receberam as transferências financeiras e foram alvos de mandados de busca e apreensão. Elas são investigadas pela polícia e a operação pode ter mais desdobramentos. A reportagem entrou em contato com a Camisaria Colombo, com a BS Capital e com advogados que já representaram os irmãos Jabur em processos anteriores, mas não teve retorno até o momento.

A Camisaria Colombo foi fundada em 1917 e tem sede em São Paulo. Ela opera vendendo peças de vestuário masculinas.

