Donos da Camisaria Colombo são alvos de prisão em SP por suspeita de fraude

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 09:00
Os donos da Camisaria Colombo foram alvos de mandado de prisão na manhã desta quinta (21) em uma operação da Polícia Civil de São Paulo que apura fraude milionária e ocultação de patrimônio. Paulo Jabur Maluf e Alvaro Jabur Maluf Júnior, que são irmãos, são suspeitos de cometer uma fraude milionária. Álvaro foi preso na manhã de hoje e Paulo foi preso de tarde após se apresentar à Polícia Civil, em São Paulo.
O esquema de fraude bancária pelo qual os donos da Camisaria Colombo são investigados "transformou" R$ 5 milhões em R$ 26 milhões em 21 dias, segundo investigação da Polícia Civil. Os suspeitos descobriram falha em operações percebendo que, ao transferir dinheiro que eles tinham em uma empresa bancária para outra conta, o valor era depositado, mas não era retirado do banco de origem. "Esses valores eram multiplicados, ou seja, se ele tivesse R$ 1 milhão na conta, essa empresa, cautelada nessa empresa financeira, transferia esse R$ 1 milhão e esse valor continuava na empresa financeira. Era possível ir replicando isso", disse o delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, Artur Dian.
A multiplicação do valor foi feita em 2.500 transações diferentes até o esquema ser descoberto pela organização bancária onde o dinheiro estava depositado. A companhia PagBank foi quem procurou a Polícia Civil, que iniciou as investigações no ano passado. As movimentações financeiras eram feitas com a ajuda da BS Capital, empresa de gestão de ativos. O representante comercial da BS Capital, Bruno de Souza, e o dono da camisaria Colombo, Paulo Jabur Maluf, foram presos hoje.
A polícia investiga se a falha foi descoberta "sem querer" pelos donos da camisaria ou se alguma pessoa de dentro da companhia bancária ajudou os suspeitos. Até o momento, somente os quatro alvos de mandado de prisão são investigados como suspeitos na operação. A polícia suspeita que Paulo Jabur seja o líder do esquema, mas também pediu a prisão do irmão dele por acreditar que ele sabia do crime. "Álvaro também tinha conhecimento, até porque o dispositivo dele também foi utilizado para acessar a conta da BS, que é a empresa investigada", afirmou o delegado Richard Moraes.
Outras seis empresas além da BS receberam as transferências financeiras e foram alvos de mandados de busca e apreensão. Elas são investigadas pela polícia e a operação pode ter mais desdobramentos. A reportagem entrou em contato com a Camisaria Colombo, com a BS Capital e com advogados que já representaram os irmãos Jabur em processos anteriores, mas não teve retorno até o momento.
A Camisaria Colombo foi fundada em 1917 e tem sede em São Paulo. Ela opera vendendo peças de vestuário masculinas.
