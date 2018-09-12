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Baixa

Dólar volta ao patamar de R$ 4,15, após três pregões de baixa

O Banco Central manteve os leilões tradicionais de swaps cambiais, sem efetuar nenhuma oferta extraordinária de venda futura do dólar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 set 2018 às 21:08

Publicado em 11 de Setembro de 2018 às 21:08

Dólar Crédito: Reprodução/ Pixabay
Depois de três pregões em baixa, a cotação da moeda norte-americana fechou hoje (11) em alta de 1,48%, valendo R$ 4,1542 para venda, o segundo maior patamar desde janeiro de 2016.
Nos três pregões em baixa, o dólar acumulava um recuo de 1,44%. O Banco Central manteve os leilões tradicionais de swaps cambiais, sem efetuar nenhuma oferta extraordinária de venda futura do dólar.
O índice B3, da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), encerrou o pregão de hoje em queda de 2,33%, com 74.656 pontos. Os papéis da Petrobras também fecharam em baixa, desvalorizadas em 3,79%, com Itau perdendo 3,65% e Bradesco com menos 3,57%.

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