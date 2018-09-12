Dólar volta ao patamar de R$ 4,15, após três pregões de baixa

Dólar Crédito: Reprodução/ Pixabay

Depois de três pregões em baixa, a cotação da moeda norte-americana fechou hoje (11) em alta de 1,48%, valendo R$ 4,1542 para venda, o segundo maior patamar desde janeiro de 2016.

Nos três pregões em baixa, o dólar acumulava um recuo de 1,44%. O Banco Central manteve os leilões tradicionais de swaps cambiais, sem efetuar nenhuma oferta extraordinária de venda futura do dólar.