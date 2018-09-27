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Valorização

Dólar volta a operar em alta e é negociado a R$ 4,04

Moeda americana recupera as perdas da véspera
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 set 2018 às 12:28

Publicado em 27 de Setembro de 2018 às 12:28

O que motiva esta alta, na avaliação dos analistas de mercado, é um ajuste frente à queda acentuada da véspera Crédito: Reprodução/ Pixabay
O dólar comercial opera com valorização de 0,39% na manhã desta quinta-feira (27), cotado a R$ 4,042. O que motiva esta alta, na avaliação dos analistas de mercado, é um ajuste frente à queda acentuada da véspera. Soma-se a isso a questão eleitoral brasileira e as expectativas sobre os dados do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos.
Nesta quarta, a moeda americana encerrou o pregão com queda de 1,39%, negociada a R$ 4,026. O que motivou tamanha perda foi a decisão do Fed (o Banco Central americano) anunciar a taxa de juros da economia dos EUA em 0,25 ponto percentual. Por estar dentro do projetado pelos investidores, a decisão da autoridade monetária causou um alívio no mercado de câmbio.

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