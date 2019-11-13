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Mercado Financeiro

Dólar ultrapassa R$ 4,18, segundo maior valor desde criação do real

B3 caiu 0,72% em dia tenso no mercado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2019 às 20:03

Publicado em 13 de Novembro de 2019 às 20:03

Doláres Crédito: Pixabay
Em um dia tenso no mercado, a bolsa de valores caiu e a moeda norte-americana fechou no segundo maior nível da história. O dólar comercial encerrou esta quarta-feira (13) vendido a R$ 4,187, com alta de R$ 0,02 (0,48%). A divisa está no segundo maior valor desde a criação do real, só perdendo para a cotação de R$ 4,196 registrada em 13 de setembro de 2018.
O dólar operou em alta durante toda a sessão, mas firmou-se acima de R$ 4,18 a partir do início da tarde, até fechar próxima da máxima do dia. A moeda acumula valorização de 4,43% no mês.

BOLSA

No mercado de ações, o dia também foi de tensões. O índice Ibovespa, da B3 (antiga Bolsa de Valores de São Paulo), fechou o dia em queda de 0,71%, aos 105.993 pontos. No segundo dia seguido de queda, o indicador caiu para o menor nível desde 18 de outubro.
Nos últimos dias, o mercado financeiro tem sido afetado pelas turbulências em países da América Latina. Diversos países da região tem enfrentado problemas políticos, que pressionam investidores estrangeiros.

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