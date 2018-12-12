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Cotação

Dólar tem sexta alta consecutiva e fecha cotado a R$ 3,92

A cotação da moeda norte-americana manteve a tendência de alta, registrando hoje (11) a sexta alta consecutiva, com valorização de 0,03%, vendida a R$ 3,9213

Publicado em 11 de Dezembro de 2018 às 22:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2018 às 22:19
Cédulas de dólar, a moeda oficial dos Estados Unidos Crédito: Pixabay
A cotação da moeda norte-americana manteve a tendência de alta, registrando hoje (11) a sexta alta consecutiva, com valorização de 0,03%, vendida a R$ 3,9213. O Banco Central voltou a intervir nesta terça-feira com leilões extraordinários de venda futura da moeda, com compromisso de recompra (chamados de leilões de linha). É a quarta atuação do BC com leilões extraordinários desde o final de novembro, quando o dólar ultrapassou o patamar de R$ 3,90.
> Dólar tem quinta alta consecutiva e fecha o dia cotado a R$ 3,92
O índice B3, da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), encerrou o pregão de hoje em alta de 0,59%, com 86.419 pontos. As ações que puxaram a alta de hoje foram Vale, com 0,80%, Itau com 0,90%, Bradesco com 1,16%, enquanto a Petrobras caiu 0,64%.

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