Dólar tem sexta alta consecutiva e fecha cotado a R$ 3,92

A cotação da moeda norte-americana manteve a tendência de alta, registrando hoje (11) a sexta alta consecutiva, com valorização de 0,03%, vendida a R$ 3,9213. O Banco Central voltou a intervir nesta terça-feira com leilões extraordinários de venda futura da moeda, com compromisso de recompra (chamados de leilões de linha). É a quarta atuação do BC com leilões extraordinários desde o final de novembro, quando o dólar ultrapassou o patamar de R$ 3,90.