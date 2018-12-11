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Moeda

Dólar tem quinta alta consecutiva e fecha o dia cotado a R$ 3,92

Índice B3 da Bovespa começa semana em baixa de 2,5%
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2018 às 22:34

Publicado em 10 de Dezembro de 2018 às 22:34

Cédulas de dólar, a moeda oficial dos Estados Unidos Crédito: Pixabay
A cotação da moeda norte-americana teve a quinta alta consecutiva, encerrando o primeiro pregão da semana com valorização de 0,64%, cotada a R$ 3,920 para venda. A alta de hoje (10) é a maior registrada desde 2 de outubro passado, quando a moeda fechou em R$ 3,933.
O dólar aumentou 0,89% com a série de altas na semana passada, após o Banco Central ter efetuado leilões extraordinários de venda futura da moeda, com compromisso de recompra, para conter a valorização da moeda.
> Dólar encerra semana em alta cotado a R$ 3,89
O índice B3, da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), começou a semana em baixa de 2,5%, com 85.914 pontos. As ações das grandes companhias, chamadas de blue chip, acompanharam a queda, com Petrobras encerrando em baixa de 5,05%, Bradesco com 1,82%, Vale com desvalorização de 1,74% e Itau com  2,42%.

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