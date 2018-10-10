Dólar tem nova queda e fecha no menor valor desde 3 de agosto

A cotação da moeda norte-americana segue em queda registrando nesta quarta-feira (9) um recuo de 1,47%, cotado a R$ 3,7107 para venda, o menor valor desde 3 de agosto. O dólar acumula uma queda de 8,09% no mês. O Banco Central segue com ofertas tradicionais de swaps cambial, sem realizar leilões extraordinários de venda da moeda norte-americana.