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Mercado Financeiro

Dólar tem maior recuo em um mês e fecha em R$ 3,857

Bolsa encerrou praticamente estável

Publicado em 25 de Março de 2019 às 22:48

Publicado em 

25 mar 2019 às 22:48
Dólar Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasi
Depois de um dia de turbulências no mercado financeiro na última sexta-feira (22), a moeda norte-americana registrou o maior recuo diário em mais de um mês. O dólar comercial encerrou esta segunda-feira (25) vendido a R$ 3,857, com recuo de R$ 0,045 (-1,15%). Essa foi a maior queda para um dia desde 12 de fevereiro, quando a divisa tinha recuado 1,31%.
A divisa abriu em alta, vendida a R$ 3,92, mas recuou ao longo da sessão até fechar próxima da mínima do dia. Na última sexta-feira (22), o dólar tinha subido 2,69% e fechado em R$ 3,902. Essa tinha sido a maior alta diária desde 18 de maio de 2017, dia seguinte à revelação de gravações do empresário Joesley Batista.
> Espírito Santo não pode perder o mercado canadense de vista
No mercado de ações, o dia foi de estabilidade. Depois de cair 3,1% na sexta-feira, o índice Ibovespa, da B3 (antiga Bolsa de Valores de São Paulo), recuou apenas 0,08%, encerrando aos 93.662 pontos.
A estabilidade no mercado financeiro ocorre depois de o presidente Jair Bolsonaro ter se reunido com vários ministros e ter reconhecido a necessidade da aprovação da reforma da Previdência para reequilibrar as contas públicas. Também hoje, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o Congresso é maduro para discutir a reforma e disse estar confiante da aprovação da proposta em três ou quatro meses.

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