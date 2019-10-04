Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Dólar tem maior queda semanal desde janeiro e fecha a R$ 4,058
Mercado Financeiro

Dólar tem maior queda semanal desde janeiro e fecha a R$ 4,058

A moeda americana encerrou o dia com um recuo de 0,75%, no menor patamar desde 13 de setembro

Publicado em 

04 out 2019 às 19:39

Publicado em 04 de Outubro de 2019 às 19:39

Dólar Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil
FOLHAPRESS - O dólar teve nesta primeira semana de outubro a maior queda semanal desde janeiro, um reflexo de que, ao menos por enquanto, o pânico de uma desaceleração global deu espaço à convicção de que os juros americanos devem cair para conter uma crise.
A moeda americana encerrou o dia a R$ 4,0580, recuo de 0,75%, no menor patamar desde 13 de setembro. No acumulado da semana, a queda foi de 2,38%.
Não foi um movimento exclusivo do real. Considerada uma cesta de 24 moedas de países emergentes, 19 delas ganharam força ante o dólar. A que mais se valorizou no período foi justamente a divisa brasileira; na ponta negativa está o peso argentino.
A semana foi terrível pelo recorte de números divulgados da economia americana. Indústria e serviços vieram com desempenho abaixo do esperado, a criação de empregos no setor privado caiu em setembro ante agosto. Já nesta sexta, os dados mostraram redução do desemprego, mas a leitura ainda é de que, no conjunto, o Fed (Federal Reserve, o banco central dos EUA) ainda deverá cortar o juros para manter a economia crescendo.
E isso significa menor atratividade dos títulos da dívida americana e maior apetite dos investidores em buscar opções mais rentáveis -e mais arriscadas.
Aqui estão incluídos não só os investimentos em ações, mas também a migração de recursos para países emergentes, e isso explica a queda do dólar.
Ainda que seja uma redução expressiva na semana, no ano a moeda americana ainda tem alta de 4,6% e está em um patamar muito distante do que esperavam analistas.
O motivo ainda é o medo de uma recessão e também o desdobramento da guerra comercial entre Estados Unidos e China, que elevam a incerteza e aversão a risco.
Fora do noticiário nesta semana, devido ao feriado de comemoração dos 70 anos da revolução comunista na China, o tema deve voltar a impactar os mercados nos próximos dias.
As Bolsas também tiveram um alívio com a percepção de que algo será feito para deter uma crise econômica global. Nesta sexta, assim como na véspera, os principais índices globais voltaram a subir.
O Ibovespa, principal índice acionário do país, ganhou 1,02% e terminou o dia a 102.551 pontos. Na semana, porém, ainda fechou em baixa de 2,40%, algo semelhante ao registrado pelas Bolsas americanas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como a socialização com outras pessoas pode fazer você se sentir melhor
Seis PMs envolvidos no caso da morte de duas mulheres em Cariacica foram afastados
MPES defende afastamento de PMs por omissão em assassinato de casal em Cariacica
Imagem de destaque
Sym ADXTG 150 inaugura conceito crossover entre as scooters

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados