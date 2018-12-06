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Dólar sobe pelo segundo dia e fecha cotado a R$ 3,86

O aumento de hoje (5) é o maior registrado desde 27 de novembro, quando o dólar encerrou cotado a R$ 3,877

Publicado em 05 de Dezembro de 2018 às 22:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 dez 2018 às 22:19
Dólar Crédito: Reprodução/ Pixabay
Pelo segundo dia consecutivo, a cotação da moeda norte-americana encerrou o pregão em alta, com valorização de 0,26%, a R$ 3,8681 para venda. O aumento de hoje (5) é o maior registrado desde 27 de novembro, quando o dólar encerrou cotado a R$ 3,877.
O Banco Central suspendeu hoje os leilões extraordinários de venda futura da moeda, com compromisso de recompra, mantendo somente os leilões tradicionais de swaps cambiais. Desde o final de novembro, já foram ofertados US$ 4 bilhões nos leilões de linha para diminuir o valor da cotação da moeda norte-americana.
> Dólar sobe e fecha em R$ 3,85, mesmo após intervenção do BC
O índice B3, da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), fechou em alta de 0,47%, com 89.039 pontos. Os papéis da Petrobras acompanharam a valorização, encerrando o pregão de hoje com aumento de 0,59%, enquanto Vale caiu 0,15% e Itau com menos 0,08%.

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