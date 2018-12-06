Dólar sobe pelo segundo dia e fecha cotado a R$ 3,86

Dólar Crédito: Reprodução/ Pixabay

Pelo segundo dia consecutivo, a cotação da moeda norte-americana encerrou o pregão em alta, com valorização de 0,26%, a R$ 3,8681 para venda. O aumento de hoje (5) é o maior registrado desde 27 de novembro, quando o dólar encerrou cotado a R$ 3,877.

O Banco Central suspendeu hoje os leilões extraordinários de venda futura da moeda, com compromisso de recompra, mantendo somente os leilões tradicionais de swaps cambiais. Desde o final de novembro, já foram ofertados US$ 4 bilhões nos leilões de linha para diminuir o valor da cotação da moeda norte-americana.