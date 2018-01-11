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Subiu de novo

Dólar sobe, mas se mantém na casa de R$ 3,23; Bolsa abre em alta

Ibovespa teve duas quedas seguidas em movimento de correção técnica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jan 2018 às 14:11

Publicado em 11 de Janeiro de 2018 às 14:11

Notas em dólares, moeda americana Crédito: Pixabay
O dólar comercial tem leve valorização frente ao real e é negociado a R$ 3,235, alta de 0,15%. Na máxima do dia, a moeda americana foi negociada a R$ 3,236 e na mínima desceu até R$ 3,228. Operadores observam que o dólar tem se mantido neste patamar e, com fluxo de recursos de estrangeiros, pode chegar mais perto de R$ 3,20. Na B3, o Ibovespa, principal índice do mercado de ações, está em alta, depois de duas quedas consecutivas. O índice sobe 0,34% aos 78.466 pontos.
- Abaixo de R$ 3,23, o dólar está atraindo compradores - disse Reginaldo Galhardo, gerente de câmbio da corretora Treviso, que avalia que a divisa americana ficara oscilando entre R$ 3,20 e R$ 3,25 até a definição da votação da reforma da Previdência, prevista para fevereiro.
No pregão da B3, analistas não descartam novas correções do Ibovespa, depois de onze altas consecutivas do índice.
- Os mercados da Ásia fecharam novamente com comportamento misto; na Europa, as bolsas estão querendo melhorar com viés de alta e os futuros do mercado americano com pequena valorização neste início de manhã. No Brasil, há espaço para recuperação, desde que o fluxo de recursos continue canalizado para ações. Contudo, um reajuste até o patamar de 77.600 pontos não deveria preocupar tanto - escreve Alvaro Bandeira, economista-chefe do home broker Modalmais, em relatório a clientes.

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