Dólar sobe, mas se mantém na casa de R$ 3,23; Bolsa abre em alta

Notas em dólares, moeda americana Crédito: Pixabay

O dólar comercial tem leve valorização frente ao real e é negociado a R$ 3,235, alta de 0,15%. Na máxima do dia, a moeda americana foi negociada a R$ 3,236 e na mínima desceu até R$ 3,228. Operadores observam que o dólar tem se mantido neste patamar e, com fluxo de recursos de estrangeiros, pode chegar mais perto de R$ 3,20. Na B3, o Ibovespa, principal índice do mercado de ações, está em alta, depois de duas quedas consecutivas. O índice sobe 0,34% aos 78.466 pontos.

- Abaixo de R$ 3,23, o dólar está atraindo compradores - disse Reginaldo Galhardo, gerente de câmbio da corretora Treviso, que avalia que a divisa americana ficara oscilando entre R$ 3,20 e R$ 3,25 até a definição da votação da reforma da Previdência, prevista para fevereiro.

No pregão da B3, analistas não descartam novas correções do Ibovespa, depois de onze altas consecutivas do índice.