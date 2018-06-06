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Alta

Dólar sobe e fecha no maior valor em 2 anos

Cena política interferiu na cotação da moeda, que fechou a R$ 3,80

Publicado em 06 de Junho de 2018 às 01:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jun 2018 às 01:06
Dólar comercial chegou a atingir R$ 3,81 durante o dia da terça-feira (5) no mercado Crédito: Bearfotos/Freepik
O dólar fechou em forte alta na terça-feira (5), após chegar a bater R$ 3,81, influenciado pelo movimento no exterior e pelo cenário político local. A moeda chegou a perder força com a interferência mais forte do Banco Central (BC), mas voltou a ampliar os ganhos ao final da sessão.
A moeda norte-americana subiu 1,77%, vendida a R$ 3,8097. É o maior valor desde 2 de março de 2016, quando alcançou R$ 3,8885 no fechamento. Mais cedo, a cotação bateu R$ 3,8132 na máxima da sessão  maior nível durante as operações (intradia) desde março de 2016.
Já o dólar turismo era vendido a R$ 3,97. No dia anterior, a moeda norte-americana fechou em queda de 0,58%, vendida a R$ 3,7434.
CENÁRIO POLÍTICO
Um dos motivos para a alta da moeda encontra-se no cenário político nacional. O mercado repercute pesquisas eleitorais, com os investidores se mostrando preocupados com a possibilidade de vitória de um candidato não reformista e que não seja considerado pró-mercado.
Os extremos continuam em destaque nas pesquisas e, por isso, o mercado segue reticente, disse o economista da Guide Investimentos Ignácio Crespo.
Na avaliação de Luciano Rostagno, estrategista do Mizuho Bank, a deterioração dos ativos brasileiros (real, ações e juros de longo prazo) decorre, em menor grau, do cenário externo em meio ao temor de um acirramento da disputa comercial. Mas o que mais tem pesado é a incerteza em relação ao quadro eleitoral e a fragilidade das contas públicas.
As pesquisas vem apontando para o avanço dos candidatos dos extremos. A paralisação dos caminhoneiros mostrou que a população não está dando suporte para uma agenda reformista e não entende que o governo não consegue gerar superávits fiscais recorrentes, disse.
Para Jason Vieira, economista da Infinity, a volatilidade do dólar reflete principalmente o movimento no mercado externo e também a declaração do ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, de que o governo não estuda subsidiar o preço da gasolina.
Não estou vendo um motivo solitário para isso (a valorização do dólar à tarde). Houve uma piora do cenário para Brasil, o que estressou um pouco o mercado, diz Vieira.
INTERVENÇÃO
Com o movimento mais forte de alta do dólar atingindo o mercado brasileiro, o BC brasileiro decidiu aumentar sua interferência no câmbio e anunciou novo leilão de até 30 mil novos swaps cambiais tradicionais, equivalentes à venda futura de dólares, ainda nesta sessão.
Apesar do aumento da atuação do Banco Central, o mercado entende que a mudança de patamar do dólar é estrutural, afirmou o economista da Guide Investimentos Ignácio Crespo.
Essa atuação do Banco Central no mercado de câmbio revelou uma certa fraqueza da autoridade monetária em conter a forte volatilidade da moeda. A avaliação é de Felipe Bevilacqua, gestor da Levante Investimentos, para quem os investidores perderam parte da confiança no BC desde a última decisão sobre a Taxa Selic, em maio.
As taxas oferecidas não ficaram alinhadas com o que o mercado queria. O BC mostrou uma certa fraqueza, e o mercado decidiu bater, enfrentar, diz. Sobre a alta do dólar, Bevilacqua afirma que a moeda aumentou muito mais do que deveria, mas há nisso um componente político. Ainda veremos muita volatilidade.
COMO A ALTA DO DÓLAR TEM EFEITO NA SUA VIDA
PÃO
Cerca de 70% da farinha de trigo usada para fazer pães no Brasil é importada. Com a alta da moeda, massas ficam mais caros.
VIAGENS AO EXTERIOR
Quem está planejando viajar para outros países consegue identificar facilmente o peso do dólar mais alto. Isso porque o dólar turismo acompanha o movimento do comercial, e impacta os preços de passagens aéreas, hospedagem fora e, claro, a compra da moeda em espécie antes da viagem.
ELETRÔNICOS
Aparelhos eletrônicos, como celulares e televisões, são fabricados fora do Brasil ou têm peças importadas, o que encarece o produto final nas lojas.
PERFUMES
Os perfumes internacionais vendidos no Brasil são importados. Com o dólar alto, o preço fica menos competitivo.
CARROS
No Brasil, muitas montadoras ainda trazem modelos produzidos em outros países, o que leva em conta a cotação do dólar. Além disso, muitas peças de carros montados no Brasil são importadas.
VINHOS
O Brasil possui produção nacional, mas vinhos da América do Sul e Europa, muito consumidos, devem ficar mais caros.
COMBUSTÍVEIS
A cotação do barril de petróleo é feita em dólar, até mesmo do produto extraído no Brasil. Assim, o preço mais é repassado para os combustíveis, como gasolina.
EXPORTADORES
Com a alta da moeda americana, as empresas brasileiras que exportam seus produtos faturam mais. Os itens produzidos por aqui ficam mais baratos que nos países onde estão sendo vendidos.
 

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