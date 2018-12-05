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Fechamento

Dólar sobe e fecha em R$ 3,85, mesmo após intervenção do BC

Depois de duas quedas seguidas, o dólar comercial registrou o maior fechamento em uma semana desde 27 de novembro

Publicado em 04 de Dezembro de 2018 às 21:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 dez 2018 às 21:55
Crédito: Shutterstock
Oscilando durante a semana desde a intervenção do Banco Central, a moeda norte-americana fechou hoje (04) em alta de 0,44%, cotada a R$ 3,859 para venda. Depois de duas quedas seguidas, o dólar comercial registrou o maior fechamento em uma semana desde 27 de novembro.
O Banco Central fez hoje mais dois leilões extraordinários de venda futura da moeda, com compromisso de recompra, na última semana após a cotação ultrapassar R$ 3,90. Os chamados leilões de linha injetaram desde o final de novembro US$ 4 bilhões para dar liquidez à moeda norte-americana.
> Mercado reduz de 3,94% para 3,89% estimativa de inflação para 2018
O índice B3, da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), encerrou o pregão de hoje em queda de 1,33% com 88.624 pontos. As ações das principais companhias, chamadas de blue chip, acompanharam a tendência, com Petrobras fechando em queda de 2,04%, Vale com menos 2,37%, Itau perdendo 0,82% e Bradesco com queda de 0,24%.

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