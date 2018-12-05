Dólar sobe e fecha em R$ 3,85, mesmo após intervenção do BC

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Oscilando durante a semana desde a intervenção do Banco Central, a moeda norte-americana fechou hoje (04) em alta de 0,44%, cotada a R$ 3,859 para venda. Depois de duas quedas seguidas, o dólar comercial registrou o maior fechamento em uma semana desde 27 de novembro.

O Banco Central fez hoje mais dois leilões extraordinários de venda futura da moeda, com compromisso de recompra, na última semana após a cotação ultrapassar R$ 3,90. Os chamados leilões de linha injetaram desde o final de novembro US$ 4 bilhões para dar liquidez à moeda norte-americana.