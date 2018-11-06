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Cotação

Dólar sobe e Bovespa fecha em alta recorde de 89 mil pontos

O Banco Central seguiu com a política tradicional de oferta de swaps cambiais, sem leilões extraordinários de venda futura do dólar

Publicado em 05 de Novembro de 2018 às 22:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2018 às 22:03
Dólar comercial chegou a atingir R$ 3,81 durante o dia de terça-feira (5) no mercado Crédito: Bearfotos/Freepik
A moeda norte-americana fechou o pregão de hoje (05) em alta de 0,88%, cotada a R$ 3,7269. O Banco Central seguiu com a política tradicional de oferta de swaps cambiais, sem leilões extraordinários de venda futura do dólar.
O índice B3, da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), encerrou o primeiro pregão da semana em alta de 1,33%, com 89.598 pontos, mantendo o otimismo registrado no fechamento da última semana quando encerrou o dia com alta de 1,14%. A pontuação e o volume negociado, de R$ 14,81 bilhões representam as máximas registradas no Ibovespa.
> Com cenário externo, Bolsa e dólar sobem moderadamente
As ações das grandes companhias acompanharam a alta, com Petrobras registrando 3,07%, Vale, 0,05%, Itau, 1,08% e Bradesco com 2,10%. O destaque foram os papéis da Cosan, com valorização de 11,45%.

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