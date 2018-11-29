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Cotação

Dólar segue em baixa, após atuação do BC; Bovespa tem alta de 1,55%

A atuação do Banco Central com leilões extraordinários de venda futura da moeda norte-americana, com garantia de recompra, surtiu efeito pelo segundo dia consecutivo com a queda do dólar no fechamento do dia

Publicado em 28 de Novembro de 2018 às 23:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2018 às 23:07
Cédulas de dólar, a moeda oficial dos Estados Unidos Crédito: Pixabay
A atuação do Banco Central com leilões extraordinários de venda futura da moeda norte-americana, com garantia de recompra, surtiu efeito pelo segundo dia consecutivo com a queda do dólar no fechamento do dia. A moeda encerrou o pregão em baixa de 0,93%, cotada a R$ 3,841 para venda. A ação do BC realizada na quarta-feira (27) já tinha provocado a queda do dólar, que interrompeu uma sequência de alta com o valor batendo R$ 3,91 na última segunda-feira.
> Banco Central voltará a leiloar dólares das reservas nesta quarta
O índice B3, da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), encerrou o pregão de hoje (28) em alta de 1,55%, com 89.250 pontos. As principais ações seguiram a tendência, com a Vale fechando em alta de 4,77%, Itau com valorização de 2,50% e Bradesco com mais 2,04%. Os papéis da Petrobras fecharam em baixa de 0,59%.

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