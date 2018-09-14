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Queda

Dólar reverte alta e termina semana cotado a R$ 4,16

Dólar bateu nesta quinta-feira (14) a maior cotação desde o Plano Real, fechando próximo a R$ 4,20; Banco Central fechou a semana realizando os leilões tradicionais de swap cambial, sem efetuar nenhuma oferta extraordinária de venda futura da moeda
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 set 2018 às 20:58

Publicado em 14 de Setembro de 2018 às 20:58

Dólar é cotado a R$ 4,16 nesta sexta-feira (14) Crédito: Reprodução | Pixabay
A cotação da moeda norte-americana encerrou a semana revertendo a forte tendência de alta, fechando esta sexta-feira (14) em queda de 0,69% cotado a R$ 4,1667 para venda. O dólar bateu ontem a maior cotação desde o Plano Real, fechando próximo a R$ 4,20. O Banco Central fechou a semana realizando os leilões tradicionais de swap cambial, sem efetuar nenhuma oferta extraordinária de venda futura da moeda.
O índice B3, da bolsa de valores de São Paulo, fechou o dia em alta de 0,99%, com 75.429 pontos. A semana apresentou uma queda acumulada de 1,4%. Os papéis da Petrobras terminaram a semana valorizadas em 0,37%, seguidas das ações da Vale com alta de 2,38%.
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