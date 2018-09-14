Dólar reverte alta e termina semana cotado a R$ 4,16

A cotação da moeda norte-americana encerrou a semana revertendo a forte tendência de alta, fechando esta sexta-feira (14) em queda de 0,69% cotado a R$ 4,1667 para venda. O dólar bateu ontem a maior cotação desde o Plano Real, fechando próximo a R$ 4,20. O Banco Central fechou a semana realizando os leilões tradicionais de swap cambial, sem efetuar nenhuma oferta extraordinária de venda futura da moeda.