Dólar reverte alta e termina semana cotado a R$ 4,16

A cotação da moeda norte-americana encerrou a semana revertendo a forte tendência de alta, fechando esta sexta-feira (14) em queda de 0,69% cotado a R$ 4,1667 para venda. O dólar bateu ontem a maior cotação desde o Plano Real, fechando próximo a R$ 4,20. O Banco Central fechou a semana realizando os leilões tradicionais de swap cambial, sem efetuar nenhuma oferta extraordinária de venda futura da moeda.
O índice B3, da bolsa de valores de São Paulo, fechou o dia em alta de 0,99%, com 75.429 pontos. A semana apresentou uma queda acumulada de 1,4%. Os papéis da Petrobras terminaram a semana valorizadas em 0,37%, seguidas das ações da Vale com alta de 2,38%.