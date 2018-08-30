Dólar retoma trajetória de alta e é negociado a R$ 4,14

Dados da economia americana, uma trégua na guerra comercial e a atuação do Banco Central no mercado de câmbio contribuíram para a queda Crédito: Arquivo | Agência Brasil

O dólar comercial retoma a trajetória de alta nesta quinta-feira e opera cotado a R$ 4,14 na venda, uma valorização de 0,7%. A moeda americana já abriu os negócios em elevação, negociada a R$ 4,13.

Na quarta-feira, com a ajuda do exterior, o dólar comercial perdeu força e fechou negociado a R$ 4,11, ainda assim próximo do recorde histórico de R$ 4,16, registrado em janeiro de 2016.

Dados da economia americana, uma trégua na guerra comercial e a atuação do Banco Central no mercado de câmbio contribuíram para a queda. Já o Ibovespa, principal índice do mercado de ações brasileiro, fechou em alta de 1,18%, aos 78.388 pontos.