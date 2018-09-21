Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mercado financeiro

Dólar recua pelo segundo dia, fechando a R$ 4,07

Banco Central manteve a política tradicional de swaps cambial, sem leilões extraordinários de venda futura da moeda norte-americana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 set 2018 às 21:02

Publicado em 20 de Setembro de 2018 às 21:02

Dólar é cotado a R$ 4,07 nesta quinta-feira (20) Crédito: Reprodução | Pixabay
A cotação da moeda norte-americana recuou nesta quinta-feira (20) para patamares abaixo dos R$ 4,10, registrando queda pelo segundo dia consecutivo. O dólar fechou em baixa de 1,27%, cotado a R$ 4,0717, menor valor registrado desde 22 de agosto, quando terminou o dia valendo R$ 4,0559. O Banco Central manteve a política tradicional de swaps cambial, sem leilões extraordinários de venda futura da moeda norte-americana.
O índice B3, da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), encerrou o pregão em baixa de 0,07%, com 78.116 pontos. Os papéis da Petrobras terminaram em baixa de 0,55% e da Vale valorizadas em 1,26%, enquanto que Itau perdeu 0,65% e Bradesco com queda de 0,21%.
> Vendas de imóveis crescem 36% e reaquecem a construção civil no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Sexta-feira Santa: 9 receitas com peixe para surpreender sua família
Imagem BBC Brasil
Evangélicos e protestantes são a mesma coisa?
Imagem de destaque
5 sinais que mostram que o seu metabolismo pode estar desregulado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados