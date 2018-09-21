Dólar recua pelo segundo dia, fechando a R$ 4,07

A cotação da moeda norte-americana recuou nesta quinta-feira (20) para patamares abaixo dos R$ 4,10, registrando queda pelo segundo dia consecutivo. O dólar fechou em baixa de 1,27%, cotado a R$ 4,0717, menor valor registrado desde 22 de agosto, quando terminou o dia valendo R$ 4,0559. O Banco Central manteve a política tradicional de swaps cambial, sem leilões extraordinários de venda futura da moeda norte-americana.