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Banco Central

Dólar recua após intervenção do BC; Ibovespa também fecha em baixa

A decisão do Banco Central (BC) de continuar atuando na próxima semana com leilões de swaps cambiais (venda futura da moeda norte-americana) repercutiu hoje (15)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jun 2018 às 21:53

Publicado em 15 de Junho de 2018 às 21:53

Dólar comercial chegou a atingir R$ 3,81 durante o dia de terça-feira (5) no mercado Crédito: Bearfotos/Freepik
A decisão do Banco Central (BC) de continuar atuando na próxima semana com leilões de swaps cambiais (venda futura da moeda norte-americana) repercutiu hoje (15) na cotação do dólar, que teve queda de 2,15%, sendo comercializado a R$ 3,73 para venda.
O BC anunciou na quinta-feira (14) à noite que fará uma nova oferta de US$ 10 bilhões na semana que vem, repetindo a injeção de US$ 20 bilhões nesta semana. O dólar fechou a semana em alta de 0,63%.
O índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa) repetiu a quinta queda da semana, fechando em baixa de 0,93% com 70.757 pontos, depois de romper o patamar à tarde abaixo dos 70 mil pontos, fato não registrado desde agosto de 2017.
>Dólar inicia os negócios em queda nesta sexta
Influenciada por incertezas no cenário eleitoral e os efeitos da decisão dos Estados Unidos em taxar produtos da China, papéis de grandes companhias brasileiras acompanharam o cenário de queda. Ações preferenciais da Petrobras registraram queda de 2,19% e da Vale, de 5,53%. Os papeis preferenciais da Eletrobras também recuaram 7,95%, com uma preocupação dos investidores em relação ao leilão de privatização de seis distribuidoras de energia da estatal.

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