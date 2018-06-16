Dólar recua após intervenção do BC; Ibovespa também fecha em baixa

Dólar comercial chegou a atingir R$ 3,81 durante o dia de terça-feira (5) no mercado Crédito: Bearfotos/Freepik

A decisão do Banco Central (BC) de continuar atuando na próxima semana com leilões de swaps cambiais (venda futura da moeda norte-americana) repercutiu hoje (15) na cotação do dólar, que teve queda de 2,15%, sendo comercializado a R$ 3,73 para venda.

O BC anunciou na quinta-feira (14) à noite que fará uma nova oferta de US$ 10 bilhões na semana que vem, repetindo a injeção de US$ 20 bilhões nesta semana. O dólar fechou a semana em alta de 0,63%.

O índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa) repetiu a quinta queda da semana, fechando em baixa de 0,93% com 70.757 pontos, depois de romper o patamar à tarde abaixo dos 70 mil pontos, fato não registrado desde agosto de 2017.