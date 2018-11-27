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Mercado

Dólar opera em queda, mas se mantém no patamar de R$ 3,90

Investidores avaliaram como positiva a atuação do banco Central (BC) no câmbio por meio de leilão de linha

Publicado em 27 de Novembro de 2018 às 12:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 nov 2018 às 12:52
Cédulas de dólar, a moeda oficial dos Estados Unidos Crédito: Pixabay
Após uma véspera de fortes ganhos, o dólar comercial abriu os negócios desta terça-feira com viés de baixa, apresentando uma leve desvalorização de 0,16%. Entretanto, a cotação da divisa dos EUA se mantém elevada, a R$ 3,911. Especialistas apontam que o mercado financeiro recebeu de forma positiva a atuação do Banco Central (BC) no câmbio.
Na noite desta segunda, a autoridade monetária anunciou que emprestará US$ 2 bilhões das reservas internacionais para aliviar o câmbio e desestressar o mercado. O BC não fazia esta operação, chamada de leilão de linha, desde 28 de agosto deste ano.
Embora o cenário interno tenha contribuído para interromper a turbulência no mercado, a agenda internacional continua pesando no câmbio. Também nesta segunda, o presidente dos EUA Donald Trump disse que espera seguir em frente com o aumento das tarifas sobre US$ 200 bilhões em importações chinesa s (dos atuais 10% para 25%), e repetiu sua ameaça de taxar todas as importações restantes da China.
A guerra comercial pesa muito no mercado de uma forma geral, e seus desdobramentos, até aqui negativos, fazem com que os investidores fiquem avessos ao risco.

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