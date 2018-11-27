Dólar opera em queda, mas se mantém no patamar de R$ 3,90

Embora o cenário interno tenha contribuído para interromper a turbulência no mercado, a agenda internacional continua pesando no câmbio. Também nesta segunda, o presidente dos EUAdisse que espera seguir em frente com o aumento das tarifas sobre US$ 200 bilhões em importações chinesa s (dos atuais 10% para 25%), e repetiu sua ameaça de taxar todas as importações restantes da