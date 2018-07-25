Dólar opera em queda e é negociado a R$ 3,70

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O início da temporada de balanços e um cenário externo de menor aversão ao risco faz o dólar recuar e a Bolsa operar em alta nesta quarta-feira. A moeda americana é cotada a R$ 3,702, um recuo de 1,17% ante o real. Desde 30 de maio a divisa não era cotada nesse patamar. Já o Ibovespa, principal índice do mercado local, opera com valorização de 0,63%, aos 79.658 pontos.

Os investidores repercutem os balanços do segundo trimestre que já foram divulgados, como Pão de Açúcar e Santander, que estão mostrando números um pouco acima do esperado. As disputas no âmbito comercial global seguem no radar, mas sem novidades, não são suficientes para reverter o movimento de valorização dos ativos brasileiros.

Em meio às tensões comerciais dos Estados Unidos com seus principais parceiros comerciais, o presidente Donald Trump se reunirá hoje com o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker. Dentre os assuntos, certamente serão discutidas as relações comerciais entre as partes, avaliaram os analistas da Coinvalores.

O dollar index, que mede o comportamento da divisa frente a uma cesta de dez moedas, registra queda de 0,14%.

No mercado de ações, lideram os ganhos do Ibovespa as ações do Santander e Pão de Açúcar, que divulgaram os resultados do segundo trimestre. As valorizações são de, respectivamente, 5,72% e 4,61%. O banco registrou um lucro líquido gerencial de R$ 3,025 bilhões, que representa uma alta de 29,5% na comparação com igual período do ano passado. Já a varejista teve um crescimento de 10% em suas receitas.

Entre os papéis mais negociados, os preferenciais (PNs, sem direito a voto) da Petrobras sobem 1,01%, cotados a R$ 19,86, e os ordinários (ONs, com direito a voto) têm alta de 0,27%, a R$ 21,96.

No caso da Vale, as ações operam em queda de 0,48%, após forte alta no pregão anterior. A mineradora irá apresentar o seu balanço do segundo trimestre após o fechamento dos mercados.