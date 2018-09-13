Dólar opera em queda após aumento dos juros na Turquia

O dólar comercial mantém a tendência do último pregão e opera com queda de 0,14% ante o real nesta quinta-feira, negociado a R$ 4,144. O que motiva este comportamento de desvalorização é, principalmente, o bom desempenho da lira turca. O Banco Central (BC) da Turquia elevou a taxa básica de juros da economia para 24% ao ano, em uma medida para para impulsionou a moeda local e aliviar as preocupações dos investidores sobre a influência do presidente Tayyip Erdogan na política monetária.
De forma geral, moedas de países emergentes operaram com valorização nesta quinta. A lira turca lidera os ganhos, com alta de 2,28%, seguida pelo rand sul-africano (1,21%) e pelo rublo russo (0,94%).
Mesmo com uma agenda local sem grandes novidades, o cenário eleitoral continua no radar dos investidores. Eles avaliam, com cautela, os efeitos das campanhas nas ruas e das propagandas nos meios de comunicação na performance dos candidatos nas pesquisas de intenção de voto.