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R$ 4,144

Dólar opera em queda após aumento dos juros na Turquia

Ação da autoridade monetária turca levando um pouco de alívio para os investidores
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 set 2018 às 12:34

Publicado em 13 de Setembro de 2018 às 12:34

Aumento da taxa básica de juros na Turquia contribui para que moedas de países emergentes registrem ganhos Crédito: Reprodução/ Pixabay
O dólar comercial mantém a tendência do último pregão e opera com queda de 0,14% ante o real nesta quinta-feira, negociado a R$ 4,144. O que motiva este comportamento de desvalorização é, principalmente, o bom desempenho da lira turca. O Banco Central (BC) da Turquia elevou a taxa básica de juros da economia para 24% ao ano, em uma medida para para impulsionou a moeda local e aliviar as preocupações dos investidores sobre a influência do presidente Tayyip Erdogan na política monetária.
De forma geral, moedas de países emergentes operaram com valorização nesta quinta. A lira turca lidera os ganhos, com alta de 2,28%, seguida pelo rand sul-africano (1,21%) e pelo rublo russo (0,94%).
Mesmo com uma agenda local sem grandes novidades, o cenário eleitoral continua no radar dos investidores. Eles avaliam, com cautela, os efeitos das campanhas nas ruas e das propagandas nos meios de comunicação na performance dos candidatos nas pesquisas de intenção de voto.

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