Dólar opera em queda após aumento dos juros na Turquia

O dólar comercial mantém a tendência do último pregão e opera com queda de 0,14% ante o real nesta quinta-feira, negociado a R$ 4,144. O que motiva este comportamento de desvalorização é, principalmente, o bom desempenho da lira turca. O Banco Central (BC) da Turquia elevou a taxa básica de juros da economia para 24% ao ano, em uma medida para para impulsionou a moeda local e aliviar as preocupações dos investidores sobre a influência do presidente Tayyip Erdogan na política monetária.