Dólar mantém valorização e é negociado a R$ 4,20

O dólar comercial mantém a tendência de valorização nesta sexta-feira e opera com alta de 0,14% ante o real, cotado a R$ 4,203.. Este comportamento da moeda americana é reflexo da situação de apreensão e cautela dos investidores em relação à instabilidade eleitoral que o país atravessa recentemente. O mercado observa com muita atenção o estado de saúde do candidato) e o desempenho dos presidenciáveis nas pesquisas de intenção de voto.