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Alta de 0,14%

Dólar mantém valorização e é negociado a R$ 4,20

Cenário eleitoral turbulento é a principal causa para valorização da moeda americana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 set 2018 às 12:19

Publicado em 14 de Setembro de 2018 às 12:19

Cenário eleitoral faz com que dólar alcance cotações históricas Crédito: Reprodução/ Pixabay
O dólar comercial mantém a tendência de valorização nesta sexta-feira e opera com alta de 0,14% ante o real, cotado a R$ 4,203.. Este comportamento da moeda americana é reflexo da situação de apreensão e cautela dos investidores em relação à instabilidade eleitoral que o país atravessa recentemente. O mercado observa com muita atenção o estado de saúde do candidato Jair Bolsonaro (PSL) e o desempenho dos presidenciáveis nas pesquisas de intenção de voto.
Na véspera, a divisa americana encerrou o pregão com alta de 1,11%, aos R$ 4,195, recorde histórico de fechamento desde a criação do Plano Real, em 1994.
 

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