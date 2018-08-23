Dólar mantém tendência e é negociado acima de R$ 4

Pesquisas eleitorais e guerra comercial contribuem para a valorização da moeda americana Crédito: Reprodução/Pixabay

Pelo terceiro dia consecutivo o dólar comercial opera acima dos R$ 4. No início do pregão desta quinta-feira, a amoeda tem valorização de 0,24% ante o real, negociada a R$ 4,067. O cenário eleitoral continua sendo grande influenciador deste comportamento, com os investidores interpretando os dados de pesquisas eleitorais de abrangência nacional nas quais candidatos considerados alinhados com as reformas estruturais do país performam mal. Entretanto, a cena externa volta a pesar no comportamento do dólar.

Nesta quinta, os Estados Unidos aplicaram tarifas de 25% sobre a importação de produtos da China, totalizando US$ 16 bilhões, sob a alegação de práticas comerciais desleais por parte de Pequim. Este novo pacote de tarifas eleva a US$ 50 bilhões os produtos chineses sobretaxados nos EUA, e chega quando Washington e Pequim reabrem negociações para superar o conflito comercial. A tensão entre as duas potências econômicas reflete nos mercados globais.

O Dollar Index, indicador da Bloomberg que mede o comportamento da divisa americana frente a uma cesta de dez moedas, registra alta de 0,11%.