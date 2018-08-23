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Valorização

Dólar mantém tendência e é negociado acima de R$ 4

Pesquisas eleitorais e guerra comercial contribuem para a valorização da moeda americana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 ago 2018 às 12:22

Publicado em 23 de Agosto de 2018 às 12:22

Pesquisas eleitorais e guerra comercial contribuem para a valorização da moeda americana Crédito: Reprodução/Pixabay
Pelo terceiro dia consecutivo o dólar comercial opera acima dos R$ 4. No início do pregão desta quinta-feira, a amoeda tem valorização de 0,24% ante o real, negociada a R$ 4,067. O cenário eleitoral continua sendo grande influenciador deste comportamento, com os investidores interpretando os dados de pesquisas eleitorais de abrangência nacional nas quais candidatos considerados alinhados com as reformas estruturais do país performam mal. Entretanto, a cena externa volta a pesar no comportamento do dólar.
> Alta do dólar deve elevar preços da carne, pães e outros alimentos
> Saiba como o dólar impacta no setor de exportações do ES
Nesta quinta, os Estados Unidos aplicaram tarifas de 25% sobre a importação de produtos da China, totalizando US$ 16 bilhões, sob a alegação de práticas comerciais desleais por parte de Pequim. Este novo pacote de tarifas eleva a US$ 50 bilhões os produtos chineses sobretaxados nos EUA, e chega quando Washington e Pequim reabrem negociações para superar o conflito comercial. A tensão entre as duas potências econômicas reflete nos mercados globais.
O Dollar Index, indicador da Bloomberg que mede o comportamento da divisa americana frente a uma cesta de dez moedas, registra alta de 0,11%.
 

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