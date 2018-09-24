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Mercado financeiro

Dólar inicia semana em alta de 1%, cotado a R$ 4,08

Banco Central começou a semana ofertando os leilões tradicionais de swaps cambiais, sem nenhuma oferta extraordinária de venda futura da moeda norte-americana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 set 2018 às 20:41

Publicado em 24 de Setembro de 2018 às 20:41

Dólar é cotado a R$ 4,08 nesta segunda-feira (24) Crédito: Agência Brasil
A cotação da moeda norte-americana fechou nesta segunda-feira (24) em alta de 1%, encerrando o primeiro pregão da semana valendo R$ 4,0880. A alta reverte a tendência de baixa registrada na última semana, quando o dólar encerrou com um recuo acumulado de 2,86%. O Banco Central começou a semana ofertando os leilões tradicionais de swaps cambiais, sem nenhuma oferta extraordinária de venda futura da moeda norte-americana.
O índice B3, da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), terminou o primeiro pregão da semana em baixa de 1,84%, com 77.984 pontos. A tendência de queda dominou os papéis das empresas de grande porte, chamadas de blue chip. Petrobras recuou 0,70%, Vale fechou em baixa de 0,98%, Bradesco com perdas de 2,67% e Usiminas desvalorizadas em 2,83%.
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