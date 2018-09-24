Dólar inicia semana em alta de 1%, cotado a R$ 4,08

A cotação da moeda norte-americana fechou nesta segunda-feira (24) em alta de 1%, encerrando o primeiro pregão da semana valendo R$ 4,0880. A alta reverte a tendência de baixa registrada na última semana, quando o dólar encerrou com um recuo acumulado de 2,86%. O Banco Central começou a semana ofertando os leilões tradicionais de swaps cambiais, sem nenhuma oferta extraordinária de venda futura da moeda norte-americana.