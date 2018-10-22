Dólar inicia a semana negociado a R$ 3,70

De forma geral, as moedas dos emergentes registram viés positivo nesta segunda Crédito: Bearfotos/Freepik

A uma semana das eleições presidenciais do segundo turno, o dólar comercial opera em queda ante o real. A divisa dos EUA registra desvalorizativo de 0,32%, cotada a R$ 3,703. O que contribui para que a moeda americana mantenha este comportamento é um cenário externo tranquilo nesta sessão, além de ausência de alterações no cenário político local.

De forma geral, as moedas dos emergentes registram viés positivo nesta segunda. O rand sul-africano lidera os ganhos, seguido pelo rublo russo e pelo real. Por sua vez, o Dollar Index da Bloomberg, que mede o comportamento da divisa americana frente a uma cesta de dez moedas, tem leve variação positiva de 0,08% nesta manhã.

Dólar a R$ 3,75 no fim do ano





Pela segunda semana consecutiva, os economistas reduziram as previsões para o dólar no fim de 2018. De acordo com os especialistas consultados pelo Boletim Focus, do Banco central (BC), o dólar deve terminar 2018 cotado a R$ 3,75. Na semana anterior, a previsão era de R$ 3,81.