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Dólar inicia a semana negociado a R$ 3,70

Ausência de mudanças no cenário político local contribui para a queda da moeda americana

Publicado em 

22 out 2018 às 15:45

Publicado em 22 de Outubro de 2018 às 15:45

De forma geral, as moedas dos emergentes registram viés positivo nesta segunda Crédito: Bearfotos/Freepik
A uma semana das eleições presidenciais do segundo turno, o dólar comercial opera em queda ante o real. A divisa dos EUA registra desvalorizativo de 0,32%, cotada a R$ 3,703. O que contribui para que a moeda americana mantenha este comportamento é um cenário externo tranquilo nesta sessão, além de ausência de alterações no cenário político local.
De forma geral, as moedas dos emergentes registram viés positivo nesta segunda. O rand sul-africano lidera os ganhos, seguido pelo rublo russo e pelo real. Por sua vez, o Dollar Index da Bloomberg, que mede o comportamento da divisa americana frente a uma cesta de dez moedas, tem leve variação positiva de 0,08% nesta manhã.
Dólar a R$ 3,75 no fim do ano
 
Pela segunda semana consecutiva, os economistas reduziram as previsões para o dólar no fim de 2018. De acordo com os especialistas consultados pelo Boletim Focus, do Banco central (BC), o dólar deve terminar 2018 cotado a R$ 3,75. Na semana anterior, a previsão era de R$ 3,81.
Na semana anterior, a moeda dos EUA registrou queda de 8% ante o real. No acumulado de outubro, o recuo é maior, 8%.

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