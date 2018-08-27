Dólar inicia a semana em alta, na faixa dos R$ 4,10

O dólar comercial iniciou o pregão desta segunda-feira com valorização de 0,07% ante o real, negociado a R$ 4,107. Mais uma vez, no Brasil, a moeda dos EUA segue comportamento diferente daquele apresentado no exterior. O Dollar Index, indicador da Bloomberg que mede o comportamento da divisa americana frente a uma cesta de dez moedas, registra queda de 0,61%.

O que continua pesando para que o dólar continue em patamares tão elevados continua sendo o cenário eleitoral, uma vez que candidatos considerados alinhados com as reformas estruturais defendidas pelo mercado estão performando mal nas pesquisas eleitorais. Por outro lado, o que dá um alívio para o dólar em escala global foi a decisão do governo chinês de reintroduzir o chamado fator contracíclico para determinar a taxa de paridade do yuan com o dólar, de forma a impedir que a moeda local se deprecie de forma muito acentuada.