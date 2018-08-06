Dólar inicia a semana cotado a R$ 3,70

Neste início de semana, o dólar comercial abriu os negócios com sutil desvalorização de 0,18% ante o real, cotado a R$ 3,701. Entretanto, advertem os analistas do mercado financeiro, esta tendência de baixa da divisa americana pode oscilar ao longo do pregão. Isso ocorre porque a mídia estatal chinesa, nesta segunda, criticou diretamente, em um ataque pouco usual, a política comercial do presidente dos EUA Donald Trump. Os ataques entre as duas maiores economias do mundo acabam deixando os investidores mais receosos.