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Desvalorização

Dólar inicia a semana cotado a R$ 3,70

Moeda tem leve desvalorização ante o real
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 ago 2018 às 12:16

Publicado em 06 de Agosto de 2018 às 12:16

Moeda tem leve desvalorização ante o real Crédito: Bearfotos/Freepik
Neste início de semana, o dólar comercial abriu os negócios com sutil desvalorização de 0,18% ante o real, cotado a R$ 3,701. Entretanto, advertem os analistas do mercado financeiro, esta tendência de baixa da divisa americana pode oscilar ao longo do pregão. Isso ocorre porque a mídia estatal chinesa, nesta segunda, criticou diretamente, em um ataque pouco usual, a política comercial do presidente dos EUA Donald Trump. Os ataques entre as duas maiores economias do mundo acabam deixando os investidores mais receosos.
Na última sexta-feira, o dólar fechou com queda de 1,33%, a R$ 3,708. O que influenciou neste cenário foi a aliança firmada entre o tucano Geral Alckmin e a senadora Ana Amélia Lemos (PP/RS) e a divulgação do balanço da Petrobras do segundo trimestre, cujos lucros vieram bastante acima do previsto pelo mercado.

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