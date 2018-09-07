Dólar fecha semana em queda, valendo R$ 4,10

A cotação da moeda norte-americana fechou a semana com tendência de queda, com baixa de 0,95%, cotada a R$ 4,1042 para venda. Apesar da queda nos últimos dois dias, o dólar acumulou uma alta de 0,78% na semana.

O índice B3, da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), encerrou a semana em alta de 1,76%, com 76.416 pontos. No acumulado da semana, mais curta por causa do feriado do Dia da Independência, o índice Bovespa acumulou uma queda de 0,58%. Os papéis de empresas de grande porte, chamadas de blue chip, puxaram a alta, com Petrobras terminando a semana valorizada em 1,34%, Vale com alta de 2,45%, Itau com alta de 2,53% e Bradesco subindo 2,71%.