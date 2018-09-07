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Queda

Dólar fecha semana em queda, valendo R$ 4,10

Na semana passada, a moeda apresentou uma disparada, e chegou ao patamar de R$ 4,15
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 set 2018 às 21:06

Publicado em 06 de Setembro de 2018 às 21:06

Dólar é cotado a R$ 4,10 nesta quinta-feira (06) Crédito: Reprodução | Pixabay
A cotação da moeda norte-americana fechou a semana com tendência de queda, com baixa de 0,95%, cotada a R$ 4,1042 para venda. Apesar da queda nos últimos dois dias, o dólar acumulou uma alta de 0,78% na semana.
Na semana passada, a moeda apresentou uma disparada, e chegou ao patamar de R$ 4,15.
O índice B3, da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), encerrou a semana em alta de 1,76%, com 76.416 pontos. No acumulado da semana, mais curta por causa do feriado do Dia da Independência, o índice Bovespa acumulou uma queda de 0,58%. Os papéis de empresas de grande porte, chamadas de blue chip, puxaram a alta, com Petrobras terminando a semana valorizada em 1,34%, Vale com alta de 2,45%, Itau com alta de 2,53% e Bradesco subindo 2,71%.
> Petrobras anuncia nova política de preços para gasolina

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