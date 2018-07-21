Dólar fecha semana em forte queda

Dólar Crédito: Arquivo | Agência Brasil

O resultado acumulado da semana representa a maior queda do dólar desde fevereiro do ano passado, quando a moeda norte-americana recuou 2,45% em uma semana.

O resultado acumulado da semana representa a maior queda do dólar desde fevereiro do ano passado, quando a moeda norte-americana recuou 2,45% em uma semana.

Nesta sexta-feira (20), o dólar chegou a bater a mínima de R$ 3,7586. Com o cenário favorável, o Banco Central também fechou a semana sem realizar nenhum leilão extraordinário de swap cambial (venda futura de dólares).

A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) acompanhou o otimismo do mercado e fechou a semana em alta de 1,4%, com 78.571 pontos.