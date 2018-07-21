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Dólar fecha semana em forte queda

O dólar fechou a semana em forte queda, registrando recuo de 1,84% e cotado a R$ 3,7739 para venda
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jul 2018 às 21:41

Publicado em 20 de Julho de 2018 às 21:41

Dólar Crédito: Arquivo | Agência Brasil
O resultado acumulado da semana representa a maior queda do dólar desde fevereiro do ano passado, quando a moeda norte-americana recuou 2,45% em uma semana.
O resultado acumulado da semana representa a maior queda do dólar desde fevereiro do ano passado, quando a moeda norte-americana recuou 2,45% em uma semana.
Nesta sexta-feira (20), o dólar chegou a bater a mínima de R$ 3,7586. Com o cenário favorável, o Banco Central também fechou a semana sem realizar nenhum leilão extraordinário de swap cambial (venda futura de dólares).
A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) acompanhou o otimismo do mercado e fechou a semana em alta de 1,4%, com 78.571 pontos.
>Após subir 1% durante o dia, dólar fecha estável
As ações das grandes companhias seguiram o mesmo ritmo fechando em alta, como Bradesco (+,4,80), Petrobras (+4,84%) e Eletrobras (+4,92%).

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