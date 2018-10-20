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Mercado financeiro

Dólar fecha semana em baixa e Bovespa sobe, puxada por ações da Cesp

Banco Central finalizou o último pregão da semana com a venda integral de swaps cambiais tradicionais, sem acionar leilões extraordinários para venda futura da moeda
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 out 2018 às 00:32

Publicado em 20 de Outubro de 2018 às 00:32

Dólar é cotado a R$ 3,71 nesta sexta-feira (19) Crédito: Reprodução/Pixabay
O dólar fechou a semana em baixa de 0,26%, cotado a R$ 3,7125 para venda e acumulando queda de 1,75% no período.
No mês de outubro, a moeda norte-americana já acumula recuo de 8,06%, mas mantém valorização de 12,04% no ano. O Banco Central finalizou o último pregão da semana com a venda integral de swaps cambiais tradicionais, sem acionar leilões extraordinários para venda futura da moeda.
O índice B3, da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), fechou em alta de 0,44%, com 84.219 pontos.
Os papéis de grandes companhias acompanharam a tendência de alta: Petrobras, com valorização de 0,62%, Vale, com de 0,39%. O maior destaque foram as ações da Companhia Energética de São Paulo (Cesp), com alta de 15,79%, impulsionada pela venda da Usina de Porto Primavera, arrematada pela Votorantim Energia e um fundo de pensão canadense por R$ 1,7 billhão.
> Caixa anuncia isenção de taxa para investimentos no Tesouro Direto

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