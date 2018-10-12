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Mercado financeiro

Dólar fecha semana cotado a R$ 3,77, em alta de 0,41%

Banco Central realizou leilões tradicionais de swap cambial, sem efetuar nenhuma oferta extraordinária de venda futura da moeda
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 out 2018 às 21:31

Publicado em 11 de Outubro de 2018 às 21:31

Dólar é cotado a R$ 3,77 nesta quinta-feira (11) Crédito: Agência Brasil
O dólar fechou a semana em alta de 0,41%, cotado nesta quinta-feira (11) a R$ 3,77 para venda.
A moeda norte-americana acumulou queda de 2,03%. O Banco Central realizou leilões tradicionais de swap cambial, sem efetuar nenhuma oferta extraordinária de venda futura da moeda.
O Índice B3, da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), encerrou o pregão em baixa de 0,91%, com 82.921 pontos. As ações da Petrobras mantiveram a tendência e terminaram a semana em baixa de 2,92%. Também caíram as ações do Itaú (-1,19%) e do Bradesco (-0,59%).
> Aposentados têm até dia 21 para garantir valores atrasados do Plano Real

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