Dólar fecha semana cotado a R$ 3,77, em alta de 0,41%

O dólar fechou a semana em alta de 0,41%, cotado nesta quinta-feira (11) a R$ 3,77 para venda.

A moeda norte-americana acumulou queda de 2,03%. O Banco Central realizou leilões tradicionais de swap cambial, sem efetuar nenhuma oferta extraordinária de venda futura da moeda.

O Índice B3, da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), encerrou o pregão em baixa de 0,91%, com 82.921 pontos. As ações da Petrobras mantiveram a tendência e terminaram a semana em baixa de 2,92%. Também caíram as ações do Itaú (-1,19%) e do Bradesco (-0,59%).