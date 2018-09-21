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Mercado financeiro

Dólar fecha semana com maior queda acumulada desde julho de 2017

A desvalorização do dólar ocorreu pelo terceiro dia consecutivo, acumulando uma queda na semana de 2,86%
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 set 2018 às 20:55

Publicado em 21 de Setembro de 2018 às 20:55

Dólar é cotado a R$ 4,04 nesta sexta-feira (21) Crédito: Reprodução | Pixabay
A cotação da moeda norte-americana fechou a semana estabelecendo o menor valor registrado no mês, com baixa de 0,59%, cotada a R$ 4,0477 para venda. A desvalorização do dólar ocorreu pelo terceiro dia consecutivo, acumulando uma queda na semana de 2,86%. Desde 14 de julho de 2017, a moeda norte-americana não acumulava uma queda neste patamar.
O índice B3, da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), encerrou o pregão desta sexta-feira (21) em alta de 1,70%, com 79.444 pontos. A valorização acumulada na semana de 5,3% representa o segundo maior ganho de 2018, revertendo as duas últimas semanas em queda. Os papéis das grandes empresas, chamadas de blue chip, fecharam em alta com destaque para Vale com valorização de 2,85% e Petrobras com alta de 1,36%.
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