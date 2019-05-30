Dólar fecha o dia em baixa

Dólar Crédito: Arquivo | Agência Brasil

dólar teve mais mais um pregão de queda e rompeu a barreira dos R$ 4. A moeda fechou em baixa de 1,2% nesta quarta-feira (29), a R$ 3,976. Esta é a segunda semana de queda do dólar após atingir os R$ 4,10.

A Bolsa brasileira também teve um bom desempenho e manteve os 96 mil pontos, apesar do dia negativo para os mercados globais com desdobramentos da guerra comercial entre EUA e China.

O órgão de planejamento estatal chinês ameaçou usar exportações de terras-raras, grupo de 17 metais com diversas aplicações em alta tecnologia, como alavanca na disputa comercial.

A chinesa Huawei também partiu para nova ofensiva e entrou com ação na Justiça americana para questionar sanções impostas pelo governo de Donald Trump

Com as notícias, o índice americano Dow Jones fechou no menor patamar desde fevereiro, com queda de 0,87%, a 25.126 pontos. S&P 500 e Nasdaq atingiram o pior patamar desde março com quedas de 0,69% e 0,79%, respectivamente.

O índice CSI 300, que reúne as Bolsas de Shangai e Shenzhen, caiu 0,23%. Hong Kong, 0,57% e Nikkei, 1,21%.

Na Europa, o cenário negativo se somou a tensão com a dívida pública da Itália, que subiu de 131,4% do PIB (Produto Interno Bruto) em 2017 para 132,2% em 2018, e irá para 133,7% neste ano e 135,2% em 2020, de acordo com projeções da Comissão Europeia.

Para piorar, o déficit estrutural, que exclui receitas e gastos extraordinários e o efeitos do ciclo empresarial, deve alcançar 2,4% do PIB neste ano e 3,6% em 2020, a não ser que as políticas mudem.

Segundo a legislação da União Europeia, a Itália deve reduzir seu déficit estrutural em 0,6% do PIB até que alcance equilíbrio ou superávit. Como a situação se deteriora, é possível que o país seja multado em EUR 3 bilhões.

A Bolsa italiana recuou 1,29%. Londres, Paris e Frankfurt caíram 1,15%, 1,70% e 1,57%, respectivamente.

Apesar da aversão ao risco no exterior, o Ibovespa subiu 0,18%, a 96.566 pontos. O giro financeiro foi de R$ 14,829 bilhões, abaixo da média diária para o ano.

"Podemos até ficar blindados do cenário exterior com o noticiário doméstico favorável no curto prazo. Hoje a Bolsa reflete o saldo positivo dos protestos de domingo de do pacto entre os poderes", diz Thiago Salomão, da Rico Investimentos

A maior alta do índice foi a Sabesp, cujos papéis subiram 4,29%, a R$ 44,44. Com a eminente perda de validade da MP do saneamento, o tema será abordado via projeto de Lei, o que animou investidores.

A BR Distribuidora foi outro destaque positivo. A companhia informou nesta quarta que fará o primeiro pagamento de dividendos referentes a 2018 nesta sexta (31). A parcela é de R$ 1 bilhão, de um total de 2,46 bilhões. Segundo a companhia, o saldo remanescente será pago até o 31 de outubro.

Na véspera, a subsidiária da Petrobras teve nova diretoria aprovada pelo Conselho de Administração. Os nomes foram indicações do presidente Rafael Grisolia.

As novidades agradaram o mercado e os papéis da companhia subiram 4,06%, a R$ 24,60.